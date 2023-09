Il nylon risorge dalle reti abbandonate in mare

La pulizia si estende in nuove aree

L'anniversario dei dieci anni di vita ha costituito l'occasione per rivedere gli obiettivi per il futuro, a partire da un rebranding che fa del polipo l'immagine dell'unicità delle forme naturali, ma anche della flessibilità necessaria per adattarsi alla realtà e risolvere i problemi, emblema di «una nuova Healthy Seas che punta a diventare un movimento in grado di coinvolgere le persone e le istituzioni attorno alla necessità di trovare soluzioni», sottolinea Maria Giovanna Sandrini, chief communication officer di Aquafil e membro del board di Healthy Seas. Per questo gli attivisti hanno individuato tre linee di azione. In primo luogo, proseguire e allargare le azioni di pulizia dei fondali marini, in nuove aree, per rispondere sempre più alle esigenze di presenza attiva, anche grazie alla collaborazione globale con i sommozzatori professionisti volontari della non profit olandese Ghost Diving. Una presenza che si accompagna con l'azione di supporto della consapevolezza a tutti i livelli.

Accanto a questa linea diventa fondamentale l'affiancamento e il sostegno al legislatore per avviare un adeguamento normativo che consolidi il cambiamento culturale «all'insegna della extended producer responsability, della responsabilità delle aziende che si estende al fine vita dei prodotti – aggiunge Sandrini -: è questa la vera rivoluzione che porta all'eliminazione dei rifiuti, anche nel ciclo delle attività legate al mare». Poi la terza gamba della strategia: la valorizzazione dei rifiuti come risorse può essere rafforzata dalla creazione di un registro dati a livello mondiale che meta a disposizione di tutti le informazioni per le organizzazioni e le imprese. All'insegna di un'economia davvero circolare.



