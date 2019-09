Il “pacchetto Draghi” e l’impatto su famiglie, investitori, imprese La Bce ha annunciato giovedì 12 settembre un pacchetto di nuove misure di politica monetaria “accomodante” per aiutare l’economia in affanno, per proteggere la debole crescita da perduranti rischi geopolitici, e per far risalire l’inflazione: avrà impatti importanti, diretti e indiretti, su famiglie, investitori e imprese di Isabella Bufacchi

La Bce ha annunciato giovedì 12 settembre un pacchetto di nuove misure di politica monetaria “accomodante” per aiutare l’economia in affanno, per proteggere la debole crescita da perduranti rischi geopolitici, e per far risalire l’inflazione che è troppo bassa da troppo tempo: avrà impatti importanti, diretti e indiretti, su famiglie, investitori e imprese. Mario Draghi ha così messo la firma a quello che sarà il suo ultimo grande “bazooka» prima di lasciare la presidenza della Banca il 31 ottobre: ha abbassato i tassi a breve termine (con il taglio di 10 punti base sui depositi presso la Banca, portandoli a -0,50%) e ha contribuito ad abbassare e tenere bassi anche i tassi a medio-lungo termine lanciando un nuovo programma di acquisti QE2.

L’impatto diretto su famiglie, investitori e imprese

L’ impatto di questo pacchetto per famiglie, investitori e imprese è variegato: ora è più conveniente indebitarsi, per acquistare per esempio la casa, l’auto o altri beni di consumo, per aumentare gli investimenti nella propria azienda e renderla così più competitiva. Per chi ha investito e possiede bond, il beneficio c’è ma è indiretto: quando i rendimenti scendono, i prezzi delle obbligazioni a cedola fissa salgono generando una plusvalenza. Anche per chi ha investito in azioni, i tassi più bassi e il costo del denaro più conveniente sostengono la crescita economica, dunque anche l’occupazione, e allontanano il rischio di una recessione: e questo è positivo per la Borsa.

L’impatto diretto sulle banche e indirettamente sulla clientela

La Bce ha anche varato in questo pacchetto alcune misure direttamente per le banche e indirettamente per la clientela delle banche: i prestiti mirati (TLTRO) sono ora più generosi di 10 punti base e hanno una scadenza allungata da due a tre anni. Aiutare le banche significa rafforzare il flusso del credito e dunque sostenere la crescita perché l’economia è finanziata in Italia prevalentemente (a volte esclusivamente) dalle banche. La Bce inoltre ha anche introdotto un sistema a due livelli di remunerazione delle riserve (parte della liquidità in eccesso che le banche non usano per fare prestiti sarà esente dal pagamento del tasso di interesse negativo sui depositi Bce): questo eviterà che le banche decidano di scaricare questo costo, che ora è molto ridotto, su imprese e famiglie.

