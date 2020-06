Il pacchetto Ue? «Dimentica le donne. Così le disuguaglianze cresceranno»

L’importanza di uno sguardo “lungo”

Un errore imperdonabile che non si può commettere, secondo le curatrici, davanti alla potenza di fuoco da 750 miliardi del Recovery Fund, e che da qui a luglio, quando il Consiglio Ue conta di approvare la ricetta definitiva, potrebbe essere corretto. Così come non si possono immaginare commissioni valutatrici dei progetti senza imporre vincoli agli Stati membri per una composizione equilibrata dal punto di vista del genere. «Anche perché - conclude Rinaldi - le misure così costruite corrono il pericolo di rivelarsi strategicamente inefficaci non solo nel qui e ora, ma soprattutto nel medio-lungo periodo, in netta contraddizione con il titolo stesso del programma: Next Generation Eu. Occorre far esplodere il pieno potenziale delle capacità di produrre ricchezza: costruire un’Europa dove chi resta a casa non lo faccia per mancanza di alternative».

Le raccomandazioni finali

Sono sei i suggerimenti dello studio: prevedere interventi di stimolo dell’economia anche nelle attività a prevalenza femminile, includere un focus sugli investimenti in economia della cura nel Recovery Plan insieme a quello su transizione green e digitale, prevedere una «robusta» valutazione di impatto di genere, dati disaggregati e gender budgeting per tutte le proposte del pacchetto Next Generation Eu, introdurre l’attenzione al genere come prerequisito per ottenere i fondi da parte degli Stati membri, garantire governance equilibrate, aumentare i fondi allo European Institute of Gender Equality (Eige), l’organismo dedicato all’interno delle istituzioni comunitarie.