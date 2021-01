Il pack nel beauty diventa sempre più ecosostenibile

Gli esempi non mancano. Da sempre Davines ha un ruolo attivo nell'importante mission di rigenerare la Terra e l'emblema di questo impegno è il Davines Village, nella periferia di Parma, un luogo zero plastic con energia green. Il brand ha appena lanciato la linea Sacred Nature, composta da formule bio-rigenerative per viso&corpo, nata per avere un impatto positivo sull'ambiente in tutti i suoi aspetti. Rispetto per il pianeta anche da Collistar, con il programma ecosostenibile “We care for the Future, We care for People, un impegno etico che si concretizza nel prodotto “Attivi Puri Vitamina C”, un pack con il vetro riciclabile al 100%, la carta proveniente solo da foreste certificate, la capsula con meno il 35% di plastica.

Stesso impegno anche per Dermophisiologique che essendo una Società Benefit certificata, opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente. L'azienda utilizza solo oli di origine vegetale per oltre il 99 % della loro composizione e tutti i pack sono riciclabili. Lo dice il nome “Nudo”, una linea di prodotti plastic free con un design minimal, all'interno di un packaging, 100% naturale, in carta semitrasparente. Nella linea: cotton fioc in bambù, dischetti struccanti riutilizzabili, spugna di konjac in carbone, spazzolini da denti in bambù.

Ecosostenibilità a 360 gradi

Il vento della sostenibilità ambientale soffia nella complessa industria della bellezza e anche le grandi maison stanno utilizzando al meglio questo stimolo crescente al cambiamento. Il brand Chanel, l'anno scorso, ha acquisito tramite la sua società Chanel Parfums Beauté una quota di una startup finlandese, Sulapac, che realizza materiali biodegradabili privi di microplastiche, sostituite da trucioli di legno certificati e leganti naturali. La maison Hermès, per il lancio dei suoi rossetti gioiello, Rouge Hermès, ha voluto un pack refill, con un astuccio elegante e giocoso in modo da essere riutilizzato.

Stessa cosa aveva fatto Guerlain con Rouge G, il primo rossetto con la cover gioiello personalizzabile con doppio specchio. Lo stesso principio ha spinto alcuni marchi di profumeria a predisporre in alcune boutique selezionate la ricarica del profumo preferito, tra questi “Idôle”, di Lancôme , “My Way” di Giorgio Armani Beauty e “Flower by Kenzo”, uno dei primi, con due sistemi di ricarica, il classico presso le profumerie, l'altro in una confezione morbida e leggera che permette di riempire il flacone a casa propria. Una nuova visione dell'ecosostenibilità è da parte di Maison Tahité con il profumo Floranilla: cartone riciclato, colla vegetale, carta realizzata con gusci di mandorle e all'interno di ogni confezione un cartoncino piantabile da cui nascerà un fiore.

L'impegno di Biotherm, invece, si concretizza nell'eliminare progressivamente il cellophane dalle scatole dei suoi cosmetici, mentre Dior, per alcuni dei suoi prodotti, ha migliorato del 20% il sustainability index del pack, rimuovendo il cellophane, il cartone in eccesso e persino il foglietto di carta incluso nella confezione.