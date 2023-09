Il packaging in cima all’agenda di sostenibilità delle aziende alimentari

Il packaging risulta in cima alle azioni di sostenibilità, sia per quanto riguarda il packaging primario che quello secondario. Le azioni più citate sono risultate «la riduzione di materiali impiegati nel confezionamento a parità di prodotto e la sostituzione dei materiali plastici presenti negli imballaggi».

In tutte le aziende intervistate è stato rilevato un impegno per il recupero e il riuso degli imballaggi e il ricorso a materiali di minor impatto ambientale.

Per i manager intervistati quelle relative alle caratteristiche di sostenibilità del packaging «devono essere scelte oggettive e misurabili, prese solo dopo studi e valutazioni scientifiche dell'effettivo impatto dell'imballaggio sull'ambiente: 3 aziende su 6 si affidano a studi Lca, 1 a valutazioni dell'impronta idrica ma c'è anche chi conduce analisi specifiche su singoli prodotti e i relativi packaging o chi effettua una selezione mirata dei fornitori».

L'attenzione nei confronti della sostenibilità non si ferma all'interno dell'azienda ma arriva a stakeholder e consumatori attraverso una comunicazione che vede l'integrazione tra canali tradizionali (etichetta, banner, campagne pubblicitarie, …), digitali (account social e sito web dell'azienda) e bilancio di sostenibilità.

«La valorizzazione delle azioni svolte dalle aziende in fatto di tutela dell'ambiente – notano i ricercatori di Nomisma – diventa così non solo strumento di condivisione di valori e posizionamento del brand ma anche mezzo di informazione e formazione, tramite cui trasmettere ai consumatori le conoscenze utili a valutare in che modo la scelta di acquisto di un prodotto o in alternativa a un altro possa generare un diverso impatto sull'ambiente».

«Per le sue caratteristiche tecniche il packaging può rappresentare un valido supporto al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda Onu 2030 – commenta Valentina Quaglietti, head of customer observatories di Nomisma –. D’altro canto gli obiettivi dell'Agenda 2030 rendono necessario un approccio sostenibile dei modelli di produzione, consumo e riciclo del packaging. Un orientamento allo sviluppo sostenibile (economico, ambientale e sociale) che coinvolge mondo produttivo, società civile, istituzioni nazionali e sovranazionali.