Il Padiglione Italia sarà sociale con Gian Maria Tosatti

Dettaglio dell'opera appartenente al ciclo le Sette Stagioni dello spirito curata da Eugenio viola, opera installativa realizzata dal 2013 al 2016 in 7 spazi di Napoli. questa immagine fa riferimento al primo capitolo sesto, il miracolo,performance realizzata in via delle Zite 40. fotografia di Maddalena Tartaro

Non particolarmente nutrita neanche la sua presenza in collezione pubbliche italiane, ma di rilievo la sua installazione permanente a Castel Sant'Elmo di Napoli , realizzata proprio in seguito alla vincita del concorso “Un'opera al Castello” “My dreams, they'll never surrender” (2014) dedicata a chi ha passato la propria vita in prigione lottando per le proprie idee di libertà e giustizia, da Gramsci a Mandela: un campo di grano che cresce all'interno della cisterna del castello, il luogo più oscuro e inaccessibile. Una metafora d'impatto emotivo e intuitivamente comprensibile.

Un Padiglione sociale

Il ministro Franceschini annunciando la nomina di Eugenio Viola in qualche modo anticipava la forte connotazione sociale del Padiglione: “Viola è portatore di una visione creativa, ambiziosa e innovativa, capace di indagare a fondo i profondi mutamenti innescati dalla pandemia nella nostra società”. Frase che si ritrova perfettamente nella ricerca di Tosatti. Questa nomina è un premio anche alla galleria Lia Rumma che ha sostenuto negli anni l'artista, nonostante la componente poco commerciale del suo lavoro, un ritorno in pompa magna al Padiglione Italia dopo il criticato Padiglione del 2015 “Codice Italia” a cura di Vincenzo Trione dove proprio la galleria napoletana poteva contare sulla presenza tra gli altri di Marzia Migliora, Vanessa Beecroft e Marcello Monterastrelli. Che sia valsa la pena aspettare? Un Padiglione Italia d'impatto e che regga concettualmente è sicuramente un volano importante a livello di mercato, anche per un artista “invendibile” e per una galleria in cerca di eredi.