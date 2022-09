Il padre del microprocessore Faggin: «La coscienza non è un algoritmo ma creatività»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Computer, fisica quantistica, coscienza, libero arbitrio. Che cosa hanno in comune? Apparentemente nulla. In realtà molto, se seguiamo il misterioso filo rosso che lega le stagioni di una vita straordinaria, quella di Federico Faggin, fisico, inventore e imprenditore italiano, padre riconosciuto del microprocessore: quel millepiedi quadrato di silicio senza il quale non avremmo il personal computer e neppure lo smartphone.

Faggin ha tenuto a Roma una Lectio Magistralis alla prima giornata del Roma Innovation Hub, dove ha ricevuto il Premio Apollodoro. «La storia straordinaria di Federico Faggin - ha sottolineato nella cerimonia di consegna il direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini - è un po’ l’emblema di che cosa siamo noi italiani, in termini di genio creativo e capacità imprenditoriale, e al tempo stesso della nostra difficoltà a far conoscere in tutto il mondo quello che valiamo».

Tra scienza e spiritualità

Ma è stato lo stesso Faggin a condividere con generosità la sua storia personale, per spiegare come è arrivato alla riflessione sulla coscienza umana, raccontata in “Silicio”, l’autobiografia del 2019, e approfondita nell’ultimo libro, «Irriducibile», in cui affronta non senza spericolatezza le frontiere tra scienza e spiritualità.

Dal microprocessore al touchscreen

«Sono nato a Vicenza nel ’41 - esordisce -, ho fatto le scuole industriali. Ho lavorato alla Olivetti dal 60. Ho capito che i transistori erano il futuro e che dovevo studiare fisica quantistica. Così mi sono laureato a Padova in fisica nel ’65. Nel ’68 mi sono trovato a lavorare per la Fairchild, dove ho inventato la tecnologia MOS con porta di silicio». Da lì è partita una avventura professionale entusiasmante, con l’invenzione del microprocessore, due anni dopo alla Intel, seguita dalla fondazione della sua prima azienda, la Zilog. Quindi l’intelligenza artificiale, con la creazione della Synaptics, che oggi fattura un paio di miliardi l’anno. Il tentativo mancato di «costruire computer che imparavano da soli», con le reti neurali, ha portato alla decisione di cambiare strada, con l’invenzione del touchpad e del touchscreen.

Da dove viene la coscienza?

«Questo interesse per come funziona il cervello, negli anni 87-88, mi ha portato a chiedermi: “Ma la coscienza da dove viene?”. Gli studi parlavano di segnali biochimici e bioelettrici come se fossero l’equivalente di quello che proviamo dentro di noi. Ma io quando mangio un pezzo di cioccolato sento il sapore della cioccolata. Questo, o l’amore che provo per un figlio, sono segnali elettrici? Se è così, mi dissi, e il cervello è un computer, allora io devo riuscire a programmare un computer in modo che abbia coscienza». Un vicolo cieco.