Il padre della riforma: «Profilo penale da rivedere»

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

«Il decreto sulle polizze è un tassello cruciale, che sancisce una mediazione accettabile tra aziende sanitarie e Regioni, imprese assicuratrici e cittadini. E fa chiarezza in un panorama eterogeneo. Poi a mio avviso ci sono parti della legge 24 che necessitano di un tagliando già nella prossima legislatura». Federico Gelli, padre della riforma su gestione del rischio sanitario e responsabilità e oggi direttore della Sanità in Toscana, passa in rassegna luci e ombre nell’attuazione della legge.

Il quadro è completo?

Loading...

Il decreto polizze sdoganerà anche l’ultimo step: il decreto sul fondo di solidarietà per ristorare i cittadini che non siano stati indennizzati per disservizi nelle coperture assicurative o massimali insufficienti. Una quota di quel fondo sarà alimentata da tutte le polizze e abbatterà i costi delle coperture dei liberi professionisti.

Intanto che effetti concreti avrà il decreto polizze?

Il testo applica il modello Rc auto dell’azione diretta, che contribuirà, con l’accertamento tecnico preventivo e la conciliazione obbligatoria, a semplificare e ridurre i tempi dei risarcimenti. Poi, traccia linee omogenee per l’autoritenzione del rischio e l’autoassicurazione. Con strumenti chiari, dal fondo di garanzia a competenze in grado di gestire l’attività assicurativa interna alle aziende. Il profilo “misto” è la scelta auspicabile: la stragrande maggioranza dei risarcimenti rientra in una franchigia con un tetto sotto il quale opera il ristoro delle aziende, mentre per i casi complessi e i danni catastrofali ci sono le compagnie.