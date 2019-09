Il Paese delle 87 emergenze sul clima non fa prevenzione

Tra le Regioni che avrebbero utilizzato i fondi nel modo meno efficace c'è la Liguria, dove meno del 20% del denaro stanziato nel periodo (439 milioni, di cui, tuttavia, 315 milioni arrivati con il Piano stralcio aree metropolitane 2015-2020) sono stati impiegati in progetti terminati. «Negli ultimi abbiamo invertito la tendenza - spiega Giacomo Giampedrone, assessore all'ambiente della Regione Liguria - essendo cresciute le emergenze, da un lato, e la sensibilità degli enti locali dall'altro. E continuiamo su questa strada: a settembre lanceremo il bando di gara per lo scolmatore del torrente Bisagno, un appalto del valore di 204 milioni».

Secondo Giampedrone «quando ci sono le emergenze i fondi arrivano, come è successo per l'alluvione del 2018; il nodo vero sono gli stanziamenti per la progettazione. Il piano ProteggItalia, per esempio, ha previsto solo 10 milioni per la Liguria: risorse insufficienti, considerando servirebbero 50 milioni per chiudere il programma strutturale». Il ProteggItalia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 aprile scorso, ha stanziato 11 miliardi di euro per il triennio 2019-2021, con tre miliardi destinati a interventi già eseguibili nell'anno in corso.

«Il Piano non stanzia fondi sufficienti per la prevenzione - continua Ballabio di Laboratorio Ref Ricerche - perché circa tre degli 11 miliardi di euro complessivi sono dedicati alle emergenze e quasi tutti sono già stati assegnati dalla Protezione Civile per le calamità dell'autunno 2018. I fondi realmente destinati al ministero dell'Ambiente per la prevenzione sono quattro miliardi per il periodo 2019-21 a cui si aggiungono 900 milioni di euro a triennio da qui al 2030».

Tra le Regioni che, secondo le elaborazioni di Laboratorio Ref, risultano aver impiegato la totalità dei fondi ( limitati: solo 38 milioni in 20 anni, assegnati principalmente col decreto del 1998) in progetti già compiuti spicca il Trentino-Alto Adige, formato, di fatto, dalle province autonome di Bolzano e Trento. Due province nelle quali la cultura della prevenzione è radicata: «I sistemi organizzativi delle due Province, sia per la gestione della prevenzione si per la gestione dell'emergenza, hanno radici comuni e un simile assetto organizzativo, oramai rodato e mantenuto efficace nel tempo - spiega Giulia Zanotelli, assessore all’Agricoltura, foreste, caccia e pesca della provincia Autonoma di Trento -. La nostra provincia destina annualmente, con costanza e continuità, quasi 40 milioni di euro ad interventi per la messa in sicurezza del territorio, degli alvei, dei versanti e del patrimonio forestale che interessa circa il 63% del territorio».

La consapevolezza dell’essere esposti a un rischio, dunque, è il punto di partenza: «Fermo restando l'impegno volto a mantenere alta la guardia ed in efficienza il nostro sistema organizzativo, siamo chiamati a convivere, in particolare come territorio di montagna, con un rischio residuo che richiede una corretta pianificazione urbanistica e adeguati investimenti in informazione e formazione per sviluppare sempre più senso di responsabilità ed una corretta cultura di relazione equilibrata con il territorio», chiosa Zanotelli.