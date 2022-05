Il Pakistan è sull’orlo del default e chiede il salvataggio all’Fmi

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Un prestito per ripagare i debiti. È questo che il Pakistan chiede al Fondo monetario internazionale: evitare il secondo default del paese. Un accordo, però, sarà molto difficile.

La necessità del prestito non è un fatto nuovo: il Pakistan è da tempo in difficoltà finanziarie e ha chiesto e ottenuto l’assistenza dell’Fmi già nel 2019, quando è stata attivata una Extended Fund Facility da sei miliardi di dollari, dei quali tre sono stati effettivamente versati. La prossima tranche, da 900 milioni di dollari, è però a rischio.

Il Fondo monetario ha verificato e riconosciuto i «considerevoli progressi» compiuti dal Paese nell’applicazione del piano di riforme concordato, sia nel contrasto all’inflazione - il 23 maggio i tassi sono stati portati dal 12,25% al 13,75%, contro un’inflazione salita ad aprile del 13,4% - sia nella riduzione del deficit fiscale.

Loading...

Non basta, però. Non al Fondo monetario internazionale, che continua a sottolineare la «deviazione» dal programma concordato voluta dal governo di Islamabad: l’introduzione di un tetto ai prezzi, e quindi di sussidi sui carburanti, peraltro molto diffusi nei paesi emergenti e in quelli in via di sviluppo. «Quando alzeremo i prezzi sui carburanti l’accordo sarà concluso. Abbiamo lavorato a uno schema di intesa», ha detto una fonte pachistana alla Reuters, riferendosi a uno dei colloqui periodici che si è tenuto tra il 18 e il 26 maggio.

I sommovimenti politici

Abrogare i sussidi, soprattutto in questa fase, non sarà facile. Sono stati introdotti dal primo ministro Imran Khan, l’ex giocatore di cricket che è stato sfiduciato il 10 aprile dall’Assemblea nazionale ma che conserva larghi consensi tra la popolazione. Il suo partito, il Pakistan Tehreek-e-Insaf, vicino alle posizioni dei talebani, è il maggiore del paese, con il 31,8% dei voti nel 2018: ha 149 seggi nell’Assemblea, su 342, ma la coalizione a cui ha dato vita non ha tenuto. Ora il governo è guidato dall’ex leader dell’opposizione Shehbaz Sharif, ma anche per lui non è facile abrogare i sussidi. Anche perché Khan mantiene alta la tensione sociale, chiede le elezioni, riempie le piazze: ieri i suoi sostenitori hanno inscenato una lunga “marcia su Islamabad” contro la quale il governo ha schierato l’esercito: partita da Peshawar, la manifestazione ha proseguito per Lahore per poi raggiungere ieri la capitale. Khan ha raggiunto i suoi sostenitori in elicottero.

Non può sorprendere allora che il ministro delle Finanze Miftah Ismail abbia annunciato lunedì scorso, mentre la delegazione dell’Fmi era già al lavoro, che i sussidi non sarebbero stati abrogati. «Non succederà, mi sono rifiutato. Shehbaz Sharif (il primo ministro, ndr) ha rifiutato. Vi assicuro - ha detto - che non sarà d’accordo con i termini concordati da Shaukat Tarin», il ministro delle Finanze di Khan.