Il Palazzo delle Esposizioni insegue Leonardo: un teatro anatomico e tre mostre sui segreti del corpo di Gerardo Pelosi

È il confine tra arte e scienza che sta caratterizzando sempre di più la nuova stagione dell'Azienda speciale Palaexpo di Roma. Un percorso che insegue quasi silenziosamente le celebrazioni del genio artistico e scientifico di Leonardo e, senza mai citarlo esplicitamente, coniuga ricerca classica e sperimentazione aprendo nuovi orizzonti alla presentazione didascalica. Così, dopo il “Corpo della voce” che ha messo in scena mesi fa il lavoro sperimentale sulle sonorità di Carmelo Bene, Demetrio Stratos e Chaty Berberian da oggi al Palazzo delle Esposizioni di Roma il funzionamento del corpo e dei suoi ingranaggi ruotano su tre mostre in contemporanea: “Sublimi anatomie”, “La meccanica dei mostri. Da Carlo Rambaldi a Makinarium” e “Katy Couprie. Dizionario folle del corpo”.

Corpi da scrutare e vivisezionare in tutte le loro declinazioni (Leonardo docet) con un teatro anatomico ricostruito nei dettagli e trasformato in un atelier dove giovani artisti ritraggono corpi di modelli su una pedana. “Questo è un luogo in cui si prova a costruire una quantità infinita di esperienza e linguaggi che spinge a far fare a ognuno un passo fuori dall'orrore del dibattito pubblico”, spiega il vice sindaco di Roma, Luca Bergamo. “Per l'Azienda Speciale Palaexpo – aggiunge Bergamo - abbiamo scelto un cda non gestionale ma formato da persone con competenze diverse per rendere il Palazzo delle Esposizioni, il Macro e il Mattatoio un polo culturale che parla di contemporaneo e futuro”. Il corpo fisico, materiale e sensibile, osserva sempre Bergamo “ è al centro di tutte le mostre”. “Questa attenzione alla corporeità è una presa di posizione e antropologica sul valore della fisicità, della materialità e della sensibilità in un tempo dominato dal virtuale e dal tecnologico” aggiunge Cesare Pietroiusti, presidente Azienda Speciale Palaexpo e sottolinea quanto i tre progetti siano “articolati tra loro, per mettere insieme scienza e arte, simbolico e reale, immaginifico e fenomenologico”.

Sublimi anatomie: tra passato e presente

La mostra “Sublimi anatomie” curata da Andrea Carlino, Philippe Comar, Anna Luppi, Vincenzo Napolano e Laura Perrone è una rivelazione del sublime nel corpo umano, tra passato e presente, all'incrocio tra pratiche artistiche e imprese scientifiche. Osservazione del corpo che coinvolge i sensi, vista e tatto, ma anche strumenti e tecnologie. Vengono esposti opere, manufatti e documenti di importanza storica che, tra arte e scienza, raccontano l'evoluzione dell'anatomia umana in dialogo serrato con la ricerca artistica. Il progetto è stato realizzato con la collaborazione scientifica di INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e il Polo Museale della Sapienza Università di Roma. In sei sale viene restituita la storia della visione del corpo nelle arti e nelle scienze con una selezione di oggetti e documenti di valore storico-scientifico e storico-artistico. Tre esemplari di cere anatomiche settecentesche appartenenti alla collezione de “La Specola”, per la prima volta, dopo un accurato restauro, sono uscite dal Museo di Storia Naturale di Firenze. Ma anche preziosi manichini anatomici ottocenteschi realizzati in cartapesta da Louis Thomas Jerome Auzoux, le tavole anatomiche stampate in quadricromia da Jacques-Fabien Gautier d'Agoty o le ceroplastiche di Filippo Pacini.

E poi ricerca contemporanea con le opere di artisti come Berlinde De Bruyckere, Birgit Jürgenssen, Chen Zhen, Dany Danino, Dennis Oppenheim, Diego Perrone, Ed Atkins, Gary Hill, Gastone Novelli, Giuseppe Penone, Heidi Bucher, John Isaacs, Ketty La Rocca, Luca Francesconi, Marc Quinn, Marisa Merz, Michaël Borremans, Pino Pascali, Sissi, Yvonne Rainer.

La rotonda di Palazzo delle Esposizioni si trasformerà in uno spazio dedicato al dibattito sulla visione e la costruzione dell'immagine del corpo, ma anche in un atelier di disegno dal vero e in una vera e propria scena per la performance. Sostituendo i modelli viventi ai cadaveri, questo dispositivo diventerà, per tutta la durata della mostra, uno strumento destinato a suscitare dinamiche di attivazione dell'occhio, della mano e del corpo. ile, ma propone di mettere in discussione le relazioni che, all'interno dello spazio espositivo, si stabiliscono fra l'osservato e l'osservatore.