Il panorama dalle mura veneziane

Le mura veneziane di Bergamo Alta furono erette tra il 1561 e il 1588, comprese due strutture adibite a polveriera. In questi giorni, anche per smaltire i chili accumulati, è quanto mai benefica una camminata lungo questa cerchia estesa per 5,1 chilometri, quasi interamente percorribili, che offre viste assai suggestive sulle Valli Seriana e Brembana, sulla città bassa e soprattutto permette di ammirare un sistema di fortificazioni nel quale le batterie di cannoni non erano rivolte verso l’esterno, bensì miravano a sparare tiri incrociati per sorprendere i nemici che fossero giunti in loro prossimità.

2/6 4/6 Menu