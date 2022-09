Il Papa ad Assisi dai giovani: «Serve un lavoro degno, per tutti e ben remunerato»

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Il Papa ad Assisi tra i giovani economisti. Bergoglio è arrivato in elicottero nella prima mattina di sabato per l’incontro con i giovani provenienti da 120 Paesi, che partecipano a “Economy of Francesco”, un movimento voluto dal Pontefice che ha messo in moto un processo di dialogo inclusivo e di cambiamento globale verso una nuova economia. Quella di quest’anno è la prima edizione in presenza dopo le altre due segnate dalla pandemia e svoltesi sul web.

Al teatro Lyrick, dopo un momento artistico-teatrale, il discorso del Papa è stato preceduto dalla testimonianza di otto giovani. Commentando le loro parole, il Pontefice, con una battuta, ha chiesto loro di farsi sempre sentire: «Se non avete niente da dire almeno fate chiasso!», ha detto il Pontefice ridendo.

Loading...

Bergoglio ha quindi lanciato un appello ai giovani affinché trasformino «un’economia che uccide in un’economia della vita». Spiegando che «la nostra generazione vi ha lasciato in eredità molte ricchezze, ma non abbiamo saputo custodire il pianeta e non stiamo custodendo la pace».

«Voi siete chiamati a diventare artigiani e costruttori della casa comune – ha sottolineato il Papa – una casa comune che “sta andando in rovina”. Una nuova economia, ispirata a Francesco d’Assisi, oggi può e deve essere un’economia amica della terra e un’economia di pace. Si tratta di trasformare un’economia che uccide in un’economia della vita, in tutte le sue dimensioni».

Certo, «state vivendo la vostra giovinezza in un’epoca non facile: la crisi ambientale, poi la pandemia e ora la guerra in Ucraina e le altre guerre che continuano da anni in diversi Paesi, stanno segnando la vostra vita», ha aggiunto il Papa. Una società e un’economia senza giovani «sono tristi, pessimiste, ciniche. Ma grazie a Dio voi ci siete: non solo ci sarete domani, ma ci siete oggi; voi non siete soltanto il “non ancora”, siete anche il “già”, siete il presente».