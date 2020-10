Il Papa ad Assisi sulla tomba di Francesco, ecco la nuova enciclica sulla fratellanza La terza del pontificato, dopo Lumen Fidei del 2013 (assieme a Benedetto) e Laudato Sì del 2015. Sabato la firma nella basilica del santo, domenica i contenuti. di Carlo Marroni

L’enciclica dell'anno straordinario della pandemia, dell’umanità colpita da un nemico invisibile e senza patria. L’annuncio ad Assisi, alla vigilia della festa del santo di cui il Papa porta il nome. E al francescanesimo si ispira: Fratelli tutti, un documento che esce in una fase storica segnata da una triplice crisi mondiale: socio-economica, ecologica e sanitaria. È la sua terza enciclica (la prima del 2013 fu a quattro mani con Benedetto XVI appena uscito) ma è alla Laudato Sì sulla cura della casa comune che si lega idealmente. Entrambe interpellano il mondo su un cambio di rotta e s’ispirano al magistero di san Francesco traendo spunto dai suoi scritti. È proprio sulla tomba del santo d'Assisi - è la quarta volta che si reca nella cittadella umbra - che il 3 ottobre papa Francesco ha firmato il documento sulla fraternità e l'amicizia sociale che nel titolo riprende alla lettera un passo delle Ammonizioni del Poverello. E proprio il 4 ottobre, festività del Santo, verrà pubblicata, giorno in cui tra l’altro le offerte saranno destinate all’Obolo di San Pietro.

Documento che parte dalla riflessioni sull’emergenza Covid

Un documento che verterà sulla fratellanza e l'amicizia dal valore trascendentale e dal carattere programmatico, che trae spunto, per il titolo, dagli scritti di San Francesco che esortava i fratelli, già nel 1221, a seguire e ad avere come esempio (…) il buon pastore, che per salvare le sue pecore sostenne la passione della croce. Un percorso ben segnato quello del vescovo di Roma, che diede testimonianza di fraternità, sin dal momento della sua elezione al Soglio di Pietro, chinando la testa davanti ai fedeli in un segno che contraddistingue il suo pontificato con il servizio al prossimo e ai più piccoli. Il Papa ha deciso di siglarla dopo la Messa celebrata nella Basilica francescana, senza presenza di fedeli a motivo del Covid. «E proprio dalle sue riflessioni sulla pandemia, su come guarire il mondo, riparare la casa comune dai danni umani e ambientali, ridurre le conseguenze della crescente diseguaglianza sociale ed economica, sembra scaturire l'urgenza del nuovo documento magisteriale» ha scritto Avvenire.

L’uscita dell’enciclica nei giorni difficili della nuova tempesta sul Vaticano

Sono giorni difficili per la Santa Sede – il nuovo scandalo svela ogni giorno un mondo di presunto malaffare e trame che travalicano ogni possibile trama giallistica – ma il Papa tira dritto sulla strada che ha tracciato dall'elezione, nonostante le difficoltà di governo. Che sono sullo sfondo, alla fine rispetto a quelle del mondo, specie in questi giorni di ripresa del contagio. E allora il pensiero vola al 27 marzo, nella Piazza San Pietro vuota e battuta dalla pioggia: se «tutto è in relazione», e se «tutti siamo sulla stessa barca» le comunità dei credenti debbono convergere «per dare vita a un mondo più giusto, pacifico e sostenibile», continuando a crescere «nella consapevolezza che tutti noi abitiamo una casa comune in quanto membri della stessa famiglia». Tutti siamo una famiglia e quindi ecco l'enciclica che mette al centro la fratellanza, principio umano e cristiano costantemente promosso dal Papa, al centro dello storico «Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune» – pietra miliare nel dialogo delle grandi religioni – firmato il 4 febbraio 2019 ad Abu Dhabi insieme ad Ahmed Al Tayyeb, grande Imam dell'Università Al-Azhar del Cairo.

La prospettiva del summit “Economy of Francesco” di novembre

Il tema della fratellanza si lega stretto con le responsabilità globali di cui i modelli economici sono l'architettura principale. E quelli disegnati fin qui stanno dimostrando il loro fallimento: la pandemia ha solo accelerato il processo ma non è affatto la causa. Ed è dunque significativo - viene rilevato in ambienti vaticani - che la firma dell'enciclica avvenga anche nell'orizzonte dell'evento voluto ad Assisi dal Papa – «The Economy of Francesco» – e rivolto ai giovani per disegnare una nuova economia, un'iniziativa di enormi proporzioni che doveva svolgersi in maggio ma che proprio a causa del coronavirus si svolgerà dal 19 al 21 novembre online, sempre da Assisi. Da lì partirà un (nuovo) messaggio al vecchio regime dell'economia - vecchio ma sempre dominante - che in sostanza serve davvero un ritorno all’economia reale basata sulla persona e non alla finanza che genera soldi dai soldi: «Quest'anno – ha detto il 4 settembre rivolgendosi al Forum Ambrosetti di Cernobbio – il confronto su temi importanti relativi alla società, all'economia e all'innovazione richiede un impegno straordinario, per rispondere alle sfide provocate o rese più acute dall'emergenza sanitaria, economica e sociale».