Il Papa annuncia un incontro con i bambini di tutto il mondo: «Imparerò anche da voi»

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

«Oggi qui accanto a me potete vedere ci sono cinque bambini in rappresentanza dei cinque continenti», ha detto poco fa papa Francesco all’Angelus, affacciandosi alla finestra del Palazzo apostolico con accanto i cinque bimbi. «Insieme con loro - ha proseguito - desidero annunciare che nel pomeriggio del 6 novembre nell’Aula Paolo VI incontrerò bambini di tutto il mondo. L’evento, patrocinato dal dicastero per la Cultura e l’Educazione, avrà come tema Impariamo dai bambini e dalle bambine». Si tratta di un incontro per manifestare «il sogno di tutti - ha detto ancora il Pontefice -: tornare ad avere sentimenti puri come i bambini, perché chi è come un bambino appartiene al Regno di Dio».

L’insegnamento che arriva dai bambini

Secondo Francesco, «i bambini ci insegnano la limpidezza delle relazioni, l’accoglienza spontanea di chi è forestiero e il rispetto per tutto il creato. Cari bambini, a tutti voi - ha concluso papa Francesco -, vi aspetto per imparare anche io da voi». Secondo la Gendarmeria vaticana, sono stati circa 20mila i fedeli presenti in Piazza San Pietro per la recita dell’Angelus di papa Francesco, come riferito dalla Sala stampa della Santa Sede.

Loading...

La giornata del 6 novembre

«Insieme a oltre seimila bambini provenienti da tutto il mondo, alla Cooperativa Auxilium, alla Comunità di Sant’Egidio, agli Uffici Scolastici Regionali e con il supporto logistico del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, la giornata del 6 novembre annunciata da papa Francesco sarà un momento di gioia e speranza per costruire un mondo animato dalla fiducia reciproca, dall’amore e dal rispetto verso tutto ciò che ci circonda. Cosi padre Enzo Fortunato coordinatore generale dell’evento Impariamo dai bambini e dalle bambine. I bambini presenti all’Angelus accanto al Papa, accompagnati da padre Enzo Fortunato sono: Pamela, 7 anni, Siria; Grigoryi, 7 anni, Ucraina; Alessio, 10 anni, Benin; Alejandro, 7 anni, Guatemala; Thomas, 9 anni, Australia.