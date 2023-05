Il Papa annuncia missione di pace. Kiev: non sappiamo nulla. Ipotesi di colloqui indiretti con Mosca

Ascolta la versione audio dell'articolo

C'è una missione di pace della Santa Sede per cercare una soluzione di pace al conflitto in Ucriana a seguito dell’aggressione della Russia. Lo dice il Papa e quindi c'è da crederci. Ma un funzionario dell’ufficio presidenziale ucraino ha detto alla Cnn di «non essere a conoscenza» di una missione di pace che coinvolge il Vaticano per il conflitto con la Russia. «Se ci sono colloqui, stanno avvenendo a nostra insaputa», ha aggiunto la fonte - secondo quanto riporta la Cnn - all’indomani delle parole di papa Francesco nel viaggio aereo di ritorno da Budapest, senza fornire ulteriori dettagli.

Colloqui possibili con Mosca

La domanda è rimbalzata per I due giorni successivi, e la risposta può essere in una deduzione: i colloqui sono con Mosca. In effetti una ricostruzione potrebbe essere che dall'incontro avuto dal Papa con il primo ministro ungherese potrebbe essere partito un messaggio verso Putin, di cui Viktor Orban è il miglior amico se non una vera quinta colonna dentro la Nato e la Ue.

L'ipotesi di un coinvolgimento del metropolita Hilarion

«Credo che la pace si fa sempre aprendo canali, mai si può fare con la chiusura -aveva detto il Papa domenica sera in aereo - Invito sempre ad aprire rapporti, canali di amicizia. Questo non è facile. Lo stesso discorso l’ho fatto con Orban e un po’ dappertutto». La risposta di Bergoglio era ad una domanda dei giornalisti in aereo se i colloqui con Orban e il metropolita Hilarion possono favorire il dialogo con Mosca e il processo di pace. «Abbiamo parlato di tutte queste cose, non certo di Cappuccetto Rosso. A tutti interessa la strada della pace. Io sono disposto a fare tutto il necessario. Adesso è in corso una missione: per ora non è pubblica, ne parlerò quando sarà pubblica».

«Conflitto è uno dei pezzi della Terza guerra mondiale»

«Il mondo è precipitato nel vortice della guerra e del riarmo. Una corsa a riarmarsi che sembra inarrestabile e che rischia di portarci all'auto-distruzione. La guerra che è stata mossa contro la martoriata Ucraina, una guerra sanguinosa nel cuore dell'Europa cristiana, è soltanto uno dei tanti pezzi di quella Terza guerra mondiale che purtroppo è iniziata da anni. Tante guerre continuano ad essere dimenticate, tanti conflitti, tante indicibili violenze continuano ad essere perpetrate» scrive il Papa nella prefazione, riportata Rádio Renascença, al libro della giornalista portoghese Aura Miguel “Un lungo cammino verso Lisbona” (Um Longo Caminho até Lisboa - Bertrand Editora) che racconta dall'inizio il cammino delle Giornate mondiali della gioventù in vista del prossimo appuntamento nella capitale del Portogallo in agosto.