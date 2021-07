Il Papa al Gemelli per un intervento chirurgico: «Operazione programmata»

2' di lettura

Papa Francesco sarà operato oggi (domenica 4 luglio) al Policlinico Agostino Gemelli di Roma: verrà sottoposto ad un intervento chirurgico programmato per una stenosi diverticolare sintomatica del colon. A riferlo è stata la Sala stampa vaticana. L’intervento chirurgico sarà eseguito dal prof. Sergio Alfieri. Al termine dell’intervento verrà diramato un nuovo bollettino medico.

L’arrivo anonimo

Erano da poco passate le 15 quando l’auto di papa Francesco, come di consueto, senza particolari segni di riconoscimento, ha lasciato il Pontefice all’ingresso della struttura ospedaliera. Con lui solo un ridottissimo seguito: soltanto l’autista e uno stretto collaboratore. In quel momento, nessuno dei normali degenti del Gemelli si è accorto di qualcosa di particolare che stesse accadendo. Nessuno neanche della gran parte del personale del policlinico universitario - se non i medici direttamente coinvolti - era a conoscenza dell’intervento chirurgico cui doveva essere sottoposto il Papa. Francesco è stato sistemato al decimo piano del Policlinico universitario, negli stessi locali che in passato hanno già ospitato i ricoveri papali, come quelli di Giovanni Paolo II.

Mattarella: affettuoso pensiero da tutti italiani



In un messaggio a Papa Francesco il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha scritto: «Santità, atterrato a Parigi per la visita di Stato che mi accingo a iniziare nella vicina e amica Francia, ho appreso del suo ricovero al Policlinico Gemelli. L’affettuoso pensiero degli italiani tutti, di cui mi faccio interprete unendovi il mio personale, accompagna in queste ore Vostra Santità, unitamente ai più cordiali auguri di buona convalescenza e ancor migliore e pronta guarigione».

A settembre in Slovacchia (con tappa a Budapest)

Nell’Angelus celebrato nella mattinata in piazza San Pietro Francesco ha confermato che dal 12 al 15 settembre sarà in visita pastorale in Slovacchia. Sarà il secondo viaggio del 2021 dopo la trasferta in Iraq. «Sono contenti gli slovacchi», ha affermato, agli applausi dei fedeli. «Il pomeriggio prima - ha spiegato ancora - concelebrerò in Budapest la messa conclusiva del Congresso eucaristico internazionale». «Ringrazio di cuore quanti stanno preparando questo viaggio e prego per loro - ha aggiunto -. Preghiamo tutti per questo viaggio e per le persone che stanno lavorando per organizzarlo».

Da luglio stop udienze generali

Il Pontefice anche quest’estate non si muoverà da Casa santa Marta, la sua residenza in Vaticano ma, come accaduto negli anni scorsi, da luglio sospenderà le udienze, in particolare quelle generali del mercoledì. Resta inalterato invece il consueto incontro domenicale con i fedeli in Piazza San Pietro.