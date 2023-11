Medio Oriente, Papa Francesco: la guerra è una sconfitta, l’antisemitismo non è passato

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Ogni guerra è una sconfitta. Non si risolve nulla con la guerra. Niente. Tutto si guadagna con la pace, con il dialogo. Sono entrati nei kibbutz, hanno preso ostaggi. Hanno ucciso. E poi la reazione. Gli israeliani sono andati a prendere quegli ostaggi, a salvarli». Così il Papa nella lunga intervista al direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci in onda integrale al termine del telegiornale, che ne ha mandato alcune anticipazioni. «Nella guerra uno schiaffo provoca l’altro. Uno forte e l’altro più forte ancora e così si va avanti. La guerra è una sconfitta. Io l’ho sentita come una sconfitta in più. Due popoli che devono vivere insieme. Con quella soluzione saggia: due popoli due Stati. L’accordo di Oslo: due Stati ben limitati e Gerusalemme con uno status speciale».

Il Papa: l’antisemitismo c’è, Shoah non è bastata



Alla domanda se teme un rigurgito dell’antisemitismo, papa Francesco ha risposto di sì. «Purtroppo l’antisemitismo - ha detto - rimane nascosto. Lo si vede nei giovani per esempio. E’ vero che in questo caso è molto grande ma c’è qualche cosa sempre di antisemitismo e non è sempre sufficiente vedere l’Olocausto che hanno fatto nella seconda guerra mondiale, questi 6 milioni uccisi, schiavizzati. E non è passato. Purtroppo, non è passato. Non saprò spiegarlo e non ho spiegazioni, è un dato di fatto che io lo vedo e non mi piace».



«Andrò a Dubai per la Cop 28»



«Sì, andrò a Dubai. Credo che partirò il primo dicembre fino al 3 dicembre. Starò tre giorni lì». Così il Papa, nell’intervista al direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci, ha risposto alla domanda se è vero che andrà a Dubai per la Cop28 sul clima.

Maradona e Messi 2 campioni, ma io preferisco Pelè



Spazio anche per argomenti più leggeri come il calcio. Maradona o Messi? «Io dirò un terzo, Pelé». Così papa Francesco ha risposto al direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci che gli chiedeva chi preferisse tra i due campioni argentini. «Maradona come giocatore un grande, un grande. Ma come uomo è fallito - dice il pontefice - Poveretto è scivolato con la corte di quelli che lo lodavano e non lo aiutavano. E’ curioso: tanti sportivi finiscono male. Anche della boxe. Messi è correttissimo. E’ un signore. Ma per me di questi tre il grande signore è Pelé. Un uomo di un cuore».

I temi affrontati



Dalla guerra in Medio Oriente al conflitto in Ucraina, con l’appello a deporre le armi. Ma anche il bilancio del Sinodo, il ruolo delle donne nella Chiesa, la necessità di rinnovamento. Tanti i temi affrontati da Papa Francesco nell’intervista esclusiva con il direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci, in onda questa sera su Rai 1, dopo il tg delle 20. In primo piano anche la questione dei flussi migratori, il ruolo fondamentale dell’Europa nell’aiutare i Paesi di primo approdo dei migranti, l’emergenza climatica con l’appello del Papa per fermare il climate change. Nell’intervista, spazio anche al privato del pontefice: il momento più difficile del pontificato, il suo stato di salute, la vita da ragazzo, la fidanzata prima di prendere i voti, la nostalgia del mare, il calciatore preferito.