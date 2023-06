Il Papa: «Apparizioni mariane non sempre vere. Con la pace si guadagna»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Questa è una storia antica come l’umanità: con la pace si guadagna sempre, forse poco, ma si guadagna. Con la guerra si perde tutto, tutto, e i cosiddetti guadagni sono perdite». Lo ha detto papa Francesco alla richiesta di un “appello per la pace” durante l’intervista ad A Sua immagine condotta da Lorena Bianchetti su Rai 1.

La trasmissione è stata registrata il 27 maggio negli studi di Saxa Rubra e mandata in onda stamane in uno speciale dal titolo “La forza della vita”. All’inizio il Pontefice ha anche detto di non essere mai stato prima in uno studio televisivo. “Sì, ce n’era uno nella diocesi di Buenos Aires, ma era molto piccolo”, ha ricordato.

I media devono aiutare a trovarsi e a capirsi

Tra i temi affrontati, il ruolo dei media. «Devono aiutare a trovarsi, a capirsi, a fare amicizia, e a mandare via i diavoletti che rovinano la vita alla gente. Questa è la positività - ha ricordato Francesco -: non è soltanto parlare di religione, sì, si può fare, parlare di Dio, sì, ma anche custodire l’umanità, l’umanesimo».

Educare i figli con amore ma anche dando dei limiti

Nell’educazione dei figli, ha ricordato il Papa, i genitori devono «saper dare le cose positive, le carezze, e i limiti: educare nei limiti. Se tu un ragazzo, una ragazza, un bambino, una bambina, lo fai crescere senza limiti stai facendo un male. Hanno bisogno di una carezza, dell’amore, ma anche dei limiti. Anche del “no” dell’amore, della fermezza».

Il Giubileo aiuti a sciogliere i problemi e a perdonare

Un altro tema: il Giubileo del 2025. «Il Giubileo - ha sottolineato bergoglio - è avvicinare tutti, fra noi e con Dio, per sciogliere i problemi, per aiutare a risolvere e a perdonare: una delle cose più belle della gente è aiutare Dio che perdona. Aiutare a perdonare come fa Dio verso di noi».