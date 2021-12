Il Papa: negare diritto salario giusto è negare dignità umana

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Negare “il diritto a una vita dignitosa, a cure fisiche, psicologiche e spirituali, a un salario giusto significa negare la dignità umana». Papa Francesco riceve in udienza l'Unione dei giuristi cattolici – presieduta da Damiano Nocilla – e ricorda che quando affermano e tutelano i diritti dei più deboli «non chiedono favori a nome dei poveri, ma proclamano diritti che derivano dal riconoscimento della dignità umana». L'udienza ha visto la partecipazione di 300 membri dell'Unione giuristi cattolici italiani (Ugci) ricevuti nell'Aula della Benedizione in occasione del loro 70.mo Congresso nazionale di studio. Un congresso, chiarisce, che ha al centro un tema “che mi sta molto a cuore”: “Gli ultimi. La tutela giuridica dei soggetti deboli”.

A Lesbo: priorità al rispetto delle persone e dei diritti umani

Il Papa apre il suo intervento con gli occhi e il cuore rivolti ancora ai rifugiati nel Campo di Mytilene, sull'isola di Lesbo, incontrati nel recente viaggio apostolico a Cipro e in Grecia. Domenica scorsa, sottolinea, «ho ricordato che il rispetto delle persone e dei diritti umani, specialmente nel continente che non manca di promuoverli nel mondo, dovrebbe essere sempre salvaguardato, e la dignità di ciascuno dovrebbe essere anteposta a tutto». Ma purtroppo, esclama, «quanto siamo distanti da questo rispetto!», perché «soprusi, violenze, negligenze, omissioni non fanno altro che aumentare la cultura dello scarto». E chi non ha tutele «verrà sempre messo ai margini».

Loading...

Parolin: c'è un mondo di emarginati figli del nostro tempo

Nella prima giornata del congresso è intervenuto il Segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin, che ha parlato dell'esistenza di un mondo di «emarginati figli del nostro tempo». I nuovi “ultimi”, soggetti deboli, fragili, esposti, ai quali la legge deve garantire una tutela giuridica. Una tutela – dice - che discende dalla nostra Costituzione, che lascia ampi spazi di intervento. Oggi questa fascia ampia e composita di popolazione debole è rappresentata da migranti, i disoccupati, le persone affette da patologie, ma anche i nuovi orfani, bambini «chiamati alla vita al di fuori di un rapporto naturale e stabile tra un uomo e una donna», o che «si trovano al mondo senza genitori o vivono nelle gelide realtà di una provetta». A tutti loro deve essere rivolta la tutela di un «diritto positivo adeguato, ispirato a principi solidaristici».

Quando la tutela del più forte ha preso la mano al legislatore

Presupposto che il diritto – ha detto Parolin, come riferisce Vatican News - è sempre relazione tra i deboli, noi esseri umani comunque incompleti, la riflessione dei giuristi cattolici, per il Segretario di Stato vaticano, deve analizzare la giustizia nel diritto positivo, per cogliere dove “le diverse debolezze in relazione non sono equamente garantite, dove la tutela del più forte nel rapporto ha preso la mano al legislatore”, cosicché il diritto è diventato legge come strumento di forza, “ius quia iussum” («diritto perché imposto»). Ma il titolo del congresso, nota ancora Parolin, «invita a ragionare sui più deboli tra i deboli», che «per nascita o per le vicende della vita sono più bisognosi di protezione e promozione». Le radici culturali fondate dalla civiltà giuridica medievale, che sottolineava «la responsabilità nei confronti dei più deboli», hanno promosso la nascita del sistema detto del welfare. In Italia, sottolinea il segretario di Stato, «il problema degli ultimi» dal punto di vista giuridico è affidato ai grandi principi che sono racchiusi nella Carta Costituzionale in materia di famiglia, di istruzione, di sanità e di lavoro.

Nocilla: il Papa e la «cultura dello scarto». Amato: la Costituzione difende i deboli

il titolo del Convegno è “Gli ultimi. La tutela giuridica dei soggetti deboli”, tema ispirato dall'intento di studiare e approfondire, attraverso l'analisi delle diversità, la “fragilità”, in quanto attributo, in sé e per sé, giuridicamente rilevante della persona. Il Convegno stesso si cala nella tradizione dei Giuristi Cattolici che da sempre aperti al dialogo fra credenti e non credenti, laici nel senso più alto del termine e fedeli al messaggio evangelico, si pongono in ascolto, comprensione e rispetto delle altrui opinioni. La sessione inaugurale è stata inaugurata da Damiano Nocilla, Presidente Nazionale UGCI – che ha richiamato il tema della “cultura dello scarto”, una delle basi fondanti del pensiero “sociale” di papa Francesco nelle sue encicliche – e da Francesco Bonini, Magnifico Rettore della LUMSA. E' poi intervenuto Giuliano Amato, Vicepresidente della Corte Costituzionale, con una relazione titolo “La solidarietà verso i soggetti deboli nella Costituzione della Repubblica” – molti sono i punti in cui la Carta è esplicita nella difesa delle fasce meno protette - e a seguire Giovanni Maria Flick, Presidente Emerito della Corte Costituzionale, sul tema “Dalla diversità all'eguaglianza, attraverso la solidarietà”. Tre le sessioni in programma: la prima, nel pomeriggio di giovedì 9, sul tema “La persona debole”; la seconda, nella giornata di venerdì 10, sul tema “Violenza e persone vulnerabili”; la terza, conclusiva, sabato 11 dicembre, sul tema “Il deboli e la vita economica”.