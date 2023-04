Il Papa in Piazza San Pietro per la messa di Pasqua. Gli auguri di Mattarella: «I suoi appelli richiamano chi governa al dialogo»

I punti chiave Mattarella al Papa,appelli richiamano chi governa al dialogo

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Papa Francesco ha raggiunto Piazza San Pietro dove presiede la celebrazione della messa della domenica di Pasqua. Alla celebrazione, che inizia con il rito del “Resurrexit”, prendono parte fedeli romani e pellegrini provenienti da ogni parte del mondo in occasione delle feste pasquali. Alla celebrazione, ha fatto sapere il Vaticano, sono presenti 45 mila fedeli e pellegrini da ogni parte del mondo. Poi Francesco pronuncerà dalla Loggia delle benedizioni il tradizionale messaggio “Urbi et Orbi” nel quale è atteso un nuovo appello per la pace, considerate le tensioni che stanno aumentando in queste ore in tanti angoli del pianeta, dall’Ucraina alla Terra Santa.

Mattarella al Papa,appelli richiamano chi governa al dialogo

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato a Papa Francesco un messaggio per la Pasqua. «Di fronte al protrarsi della brutale aggressione russa all’Ucraina e agli scenari di crisi che travagliano diverse aree del mondo i Suoi reiterati appelli alla concordia tra i popoli richiamano tutti - a cominciare da quanti hanno responsabilità di governo - alle esigenze di quel vincolo di fratellanza che ci predispone al dialogo e alla comprensione reciproca».