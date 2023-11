Il Papa: «Questa non è guerra, è terrorismo». Da Francesco delegazioni israeliane e palestinesi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non è guerra, dice il Papa, è terrorismo. Francesco alla fine dell’udienza generale ha riferito di avere incontrato due delegazioni, una israeliana e una palestinese. «Ho sentito come soffrono ambedue. Le guerre fanno questo ma qui siamo andati oltre le guerre: questa non è guerra, è terrorismo. Per favore andiamo avanti per la pace, pregate per la pace». La delegazione israeliana era composta di parenti di ostaggi di Hamas a Gaza, l’altra di palestinesi che hanno dei parenti prigionieri in Israele: «Loro soffrono tanto, pregate tanto per la pace. Preghiamo per il popolo palestinese, preghiamo per il popolo israeliano, perché venga la pace». Gli incontri sono stati accompagnati da un video-appello di Francesco: «È pesante quello che sta accadendo in Terra Santa. È molto pesante. Il popolo palestinese, il popolo di Israele, hanno il diritto alla pace, hanno il diritto di vivere in pace: due popoli fratelli». E ha aggiunto: «Sapete che dalla fine della seconda guerra mondiale le guerre hanno imperversato in varie parti del mondo. Quando sono lontane, forse non le sentiamo con forza. Ce ne sono due molto vicine che ci fanno reagire: Ucraina e Terra Santa».

Il Papa: "In Palestina e Israele non e' guerra, e' terrorismo"

Una delle persone della delegazione palestinese ha affermato che il Papa nell’incontro avrebbe detto che nei confronti dei palestinesi, si sta consumando «un genocidio». Inoltre, ha detto, «abbiamo invitato il Papa a visitare Gaza, lui può fermare la guerra e portare la pace alla gente di Palestina. Il cessate il fuoco non è sufficiente: quello che viviamo oggi è una pausa militare che mantiene lo status quo delle ostilità». Ma sul termine “genocidio”, c’è stata una precisazione vaticana: «Non mi risulta abbia usato tale parola. Ha utilizzato i termini con cui si è espresso durante l’udienza generale e parole che comunque rappresentano la situazione terribile che si vive a Gaza» ha detto il portavoce vaticano Matteo Bruni, anche se da parte palestinese si è confermata la circostanza. E il Segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin, ha definito irrealistico il fatto che il Papa abbia parlato di genocidio. Da parte israeliana, un familiare ha affermato che «non ci può essere nessuna equivalenza tra Hamas che è un’organizzazione terroristica e si fa scudo dei civili e Israele che difende i civili». Inoltre è stato sottolineato che Bergoglio non ha mai nominato Hamas.

L'arrivo in Egitto degli aiuti umanitari internazionali per Gaza

«Il Papa mette tutti sullo stesso piano di partenza e di arrivo. Ma la partenza è il terrore che esegue il disegno di sterminio degli ebrei nel mondo intero mentre la guerra è necessaria alla difesa di Israele e della sua popolazione. Comporta sofferenza ma alle vittime va associato chi è il vero responsabile» ha detto all’Ansa la presidente dell’Unione delle comunità ebraiche italiane, Noemi Di Segni.

