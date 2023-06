Papa, ricovero al Gemelli per una laparotomia addominale, la degenza durerà diversi giorni

I punti chiave La degenza durerà diversi giorni

Papa Francesco, al «termine dell’udienza generale, si è recato nuovamente presso il Policlinico Universitario Gemelli dove nel primo pomeriggio sarà sottoposto in anestesia generale a un intervento chirurgico di Laparotomia e plastica della parete addominale con protesi». Si tratta di un intervento all’addome.

Papa Francesco è arrivato al policlinico Gemelli, entrando dall’ingresso principale, salutato da una piccola folla di giornalisti e curiosi.

Francesco ha lasciato il Vaticano per dirigersi verso l’ospedale. Bergoglio è uscito dalla porta del Perugino, l’ingresso a fianco alla sua residenza di Santa Marta, a bordo della consueta 500L bianca, scortata dalle auto della Polizia e da quelle della sicurezza vaticana.

In una comunicazione ai mass media il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha spiegato che «l’operazione, concertata nei giorni scorsi dall’equipe medica che assiste il Santo Padre, sì è resa necessaria a causa di un laparocele incarcerato che sta causando sindromi sub occlusive ricorrenti, dolorose e ingravescenti. La degenza presso la struttura sanitaria - ha spiegato Bruni - durerà diversi giorni per permettere il normale decorso post operatorio e la piena ripresa funzionale».