Il Papa sarà dimesso domani dall’ospedale Gemelli

Papa Francesco verrà dimesso dal Policlinico A. Gemelli «nella mattina di domani». Lo conferma il direttore della Sala Stampa della Santa Sede che comunica che il Pontefice «ha riposato bene durante la notte. Il decorso clinico prosegue regolarmente. Gli esami ematochimici risultano nella norma. Nella serata di ieri ha cenato comunitariamente insieme a quanti dal giorno del ricovero lo assistono»

Ringraziato il personale del Gemelli per la sua umanità

Questa mattina Francesco «ha ricevuto tutta l'equipe operatoria formata dal personale medico, dagli infermieri, dagli operatori socio sanitari e dagli ausiliari che lo scorso 6 giugno hanno coordinato, eseguito e reso possibile l'operazione chirurgica». E ha rivolto «un ringraziamento a tutto il personale sanitario per la professionalità e lo sforzo di alleviare la sofferenza dell’altro, oltre che con i farmaci, con la tenerezza e l’umanità».

L’incontro con i piccoli malati oncologici

Al termine il Papa, dall’appartamento del decimo piano del Gemelli, dove sta osservando la sua convalescenza dopo l’intervento di rimozione di un’ernia, si è recato nel reparto di Oncologia Pediatrica e Neurochirurgia Infantile dove sono assistiti i piccoli degenti che in questi giorni hanno espresso al Papa il loro affetto attraverso numerose lettere, disegni e messaggi di pronta guarigione.

In dono un rosario e un libro

Papa Francesco - riferisce ancora Bruni - ha toccato con mano il dolore di questi bambini che portano ogni giorno sulle loro spalle, insieme alle loro mamme ed ai loro papà, la sofferenza della Croce. A ciascuno di loro ha fatto dono di un rosario e di un libro».

Il Papa dai bambini in sedia a rotelle, appare in buona forma



Il Papa si è recato in visita nel reparto del Gemelli di Oncologia pediatrica e neurochirurgia, come prevedibile, in sedia a rotelle. È stato accolto dai piccoli degenti, dai loro familiari e dagli operatori sanitari del reparto con entusiasmo. È quanto si evince dalle fotografie diffuse dalla sala stampa vaticana dalle quali Papa Francesco appare in buona forma. Sono le prime immagini del Papa in ospedale da quando è stato ricoverato lo scorso 7 giugno