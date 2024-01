Francesco da Fazio, il Papa nella fase degli attacchi esce allo scoperto in tv

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Papa Francesco torna domenica in una tv italiana. E in particolare nella trasmissione Che Tempo che fa, condotta da Fabio Fazio sulla Nove, canale della Warner Bros. Discovery. È un ritorno dal conduttore, per molti anni su Rai 3: il Pontefice era già intervenuto allo stesso programma, il 6 febbraio 2022, e fu un grande successo, l’intervista venne seguita da 6,7 milioni di telespettatori con punte di 8,7 e una share medio del 25.41% e picchi del 32,3%. Certo le sue apparizioni anche recenti in tv ci sono state, e molte: a novembre sul Tg1 e sotto Natale sul Tg5, per non parlare delle molte altre interviste su tv in lingua spagnola (l’ultima in una emittente messicana). Quindi nulla di nuovo, se non fosse che questa fase è davvero delicata per il pontificato, sottoposto ad un fuoco di fila da parte dei conservatori soprattutto per le ultime decisioni.

Il nodo del documento sulla benedizione dei gay e gli attacchi dei conservatori

In particolare gli attacchi sono moltiplicato dopo la pubblicazione del documento della Dottrina della Fede “Fiducia Supplicans”, in cui tra le altre cose viene aperta la strada per la benedizione delle coppie gay “senza convalidare ufficialmente il loro status o modificare in alcun modo l’insegnamento perenne della Chiesa sul matrimonio”. Cardinali tradizionalisti hanno apertamente criticato la decisione, addirittura l’intero corpo episcopale dell’Africa Sub-Sahariana si è schierato contro (a quelle latitudini ci sono quasi sempre leggi terribili contro l’omosessualità). In particolare viene attaccato il cardinale Manuel Fernandez, da poco tempo a capo dell’ex Sant’Uffizio – dicastero da cui è scaturito il documento – un argentino fedelissimo di Bergoglio e già da anni messo nel mirino per le sue posizioni considerate poco ortodosse e per i suoi scritti di qualche anno fa sul tema dell’orgasmo (dimenticando che in molti altri testi organici se ne parla).

Loading...

La condanna della maternità surtrogata e della teoria gender

Gli ex valori non negoziabili, di ruiniana memoria, restano quindi sempre al centro del dibattito (in una chiesa che vede ancora al suo interno pedofili). Anche lo stesso Bergoglio nel discorso al corpo diplomatico di qualche giorno fa ha condannato senza distinguo sia la maternità surrogata che la teoria del gender, quindi facendo qualcosa “di destra”, secondo una visione ottusa ma molto in voga.

L’atteggiamento verso Israele e la condanna della guerra

Poi c’è la politica e le guerre. Francesco è stato additato sin dall’inizio (ma questo ha avuto fasi alterne) di essere poco duro con la Russia, ma oramai la questione è Israele. Il Papa nel discorso agli ambasciatori ha parlato senza remore della strage del 7 ottobre ma per una larga parte del mondo ebraico – e non solo -avrebbe avuto un atteggiamento troppo bipartisan (o forse troppo poco, secondo altri) nella condanna della guerra e dei bombardamenti su Gaza, evidenziati ogni giorno sull’Osservatore Romano. Forse più che di omossesulità e di matrimonio saranno questi i temi dell’intervento in tv, la pace, la giustizia, il clima, la difesa dei deboli, i migranti.