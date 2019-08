Il paracadute di Colle e Mef: governo elettorale e nodo Iva

Se infatti tutto dovesse naufragare la prossima settimana, la prima data utile sarebbe il 10 novembre, sempre che non ci siano ulteriori strascichi di trattativa magari su un nome del premier che poi non riesce a formare il Governo. Comunque, tenendo per buona quella data, le Camere dovrebbero riunirsi entro 20 giorni, poi c’è l’elezione dei presidenti delle Camere e l’insediamento dei gruppi parlamentari e solo dopo cominciano le consultazioni. Si arriva così a scavalcare la prima settimana di dicembre e, sempre che il risultato elettorale offra una maggioranza netta, il nuovo Governo non nascerebbe prima della metà dello stesso mese. Questo è il percorso più facile – se fosse più complicato si rischierebbe di non avere un Esecutivo entro l’anno – ma perfino nella previsione più ottimistica ci sono una serie di mine da disattivare: l’aumento dell’Iva e l’esercizio provvisorio.

Bene, qui il paracadute che si sta costruendo tra Mef, Ragioneria e Quirinale prevede innanzitutto un decreto legge che faccia slittare l’aumento delle aliquote da gennaio fino a marzo/aprile. Al Mef assicurano che ci sono già le coperture. Il decreto, se ci fosse un accordo in Parlamento, potrebbe essere presentato anche dal Governo di garanzia e approvato in autunno. Altro problema: scatterà l’esercizio provvisorio?

Qui si sta impostando un percorso di “tutela” a tappe. La prima è che entro il 20 ottobre, come da scadenze Ue, il Governo elettorale presenti un ddl di bilancio a legislazione vigente, che fotografa – cioè – la situazione attuale. Ma visto che vincolerebbe il futuro Esecutivo sui saldi e gli impedirebbe di fare la manovra 2020, non verrebbe approvato ma in dicembre – sempre dopo il decreto di slittamento dell’aumento Iva – si voterebbe un ddl che apre all’esercizio provvisorio per un paio di mesi e quel bilancio presentato a ottobre diventa il canovaccio per la nuova manovra. Sarebbe un sentiero “guidato” per non far precipitare il Paese nell’incertezza finanziaria consentendo uno svolgimento delle elezioni meno scivoloso. Ma, guardando alle scadenze più immediate, il Governo elettorale dovrebbe anche varare la nomina del Commissario Ue a Bruxelles, seguendo le indicazioni dei partiti, sempre che non vogliano rinunciarvi.