Il paradosso della fiducia e la sfida tra due visioni antiche (ma sempre attuali) dell’economia di mercato

Lo sviluppo della società porta a minare le stesse fondamenta su cui esso si basa. Abbiamo da tempo imboccato questa strada se il 61% degli italiani è convinto che il capitalismo di oggi sia un fattore negativo su scala globale e l'87% teme di perdere il lavoro nel prossimo futuro. Non proprio le condizioni ideali per sviluppare quel senso di fiducia interpersonale e istituzionale di cui le società avanzate hanno estrema necessità per funzionare in maniera efficiente. Questo modello di sviluppo consuma fiducia e questo mette in crisi lo sviluppo stesso, perché la fiducia è un complemento indispensabile delle società di mercato. Contratti, regole, scambi e transazioni, progettati appositamente per poter fare a meno della fiducia reciproca tra le parti, senza questa, infatti, diventano insicuri, eccessivamente costosi ed inefficienti.

Interdipendenza e cooperazione

Mentre cerchiamo disperatamente di poterne fare a meno, la fiducia diventa sempre più necessaria e quindi preziosa. La prima ragione sta nell'elevato grado di interdipendenza che caratterizza ormai tutte le nostre società. La necessità di comportamenti cooperativi, in molti ambiti della vita sociale, economica, finanziaria, scientifica e anche sanitaria, come la pandemia sta plasticamente mostrando, diventa, quindi, via via più pressante. La stessa divisione del lavoro che caratterizza le nostre organizzazioni economiche, benché fonte di progresso e di crescita, produce un aumento della vulnerabilità dei singoli rispetto alle decisioni e alle responsabilità di altri. Gli italiani sono i primi al mondo nella classifica di coloro che hanno paura di perdere il proprio posto di lavoro a causa dei processi di de-localizzazione, della recessione imminente e delle trasformazioni legate alla “gig economy” e alla sua intrinseca insicurezza. L'83% dei nostri connazionali vive con questa angoscia.

La modernità porta con sé nuove minacce e nuovi rischi che essa stessa ha contribuito a far emergere. La tecnologia rende la vita più semplice, per alcuni versi, ma anche meno intelligibile, producendo, contemporaneamente, una quantità di effetti secondari imprevisti e indesiderati. Il 67% degli italiani è convinta che il cambiamento tecnologico stia avvenendo ad un ritmo eccessivamente elevato e l'80% teme che i governi non comprendano appieno le implicazioni di questi cambiamenti e che non riusciranno, quindi, a regolamentarli efficacemente. L'ambiente sociale che si viene, così, a determinare, da una parte, presenta un accresciuto numero di opportunità, ma, dall'altra, anche queste nuove opportunità rendono i comportamenti e le scelte di chi ci circonda meno prevedibili.

Con la crescita dimensionale delle organizzazioni, così come delle città, si osserva un'accentuazione del senso di anonimato e di impersonalità di tutte quelle relazioni interumane che continuano, nonostante tutto, ad essere elemento essenziale e determinante per la qualità della vita di ciascuno di noi. Grazie alla globalizzazione e alla facilità di movimento si diffondono e si rendono disponibili nuove visioni, nuove abitudini, nuovi modi di intendere la vita, così come nuovi interlocutori. I massicci flussi migratori che interessano il Nord del mondo ci portano necessariamente ad interagire in maniera diretta con stili di vita nuovi, vicini e ad un tempo ancora lontani. Tutti questi fattori che caratterizzano il passaggio alla postmodernità delle nostre società occidentali appaiono connessi, in un modo o nell'altro, al problema della fiducia.

Dal tempo del “confidare” a quello del “fidarsi”

Stiamo attraversando un ponte che ci porterà dal tempo del “confidare” a quello del “fidarsi”, per usare le categorie di Georg Simmel. Mentre il confidare si fonda su una “forma di conoscenza”, di comprensione, di competenza e di prevedibilità, il fidarsi implica ciò che egli considera un “elemento di fede socio-psicologica, quasi-religiosa” (“Filosofia del denaro”, Utet, 1984). Un salto nell'ignoto, nell'imprevisto e nell'imprevedibile. Così matura un sentimento generalizzato di incertezza e un'ancor più evidente impossibilità di controllo sulle azioni altrui e, quindi, sul nostro destino.