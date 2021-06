Il paradosso di Italia-Galles: vincere anche se non conviene

Questa insomma è la nostra cifra, metterci a fare i calcoli col bilancino proprio col Galles non ci porterebbe lontano. Lo stesso Mancini, rispondendo a una domanda su un eventuale “biscotto”, sgombra il campo da ogni dubbio.

“Fare calcoli non è per noi. Giochiamo sempre per vincere. Il termine «biscotto» si usa con due squadre che hanno come obiettivo lo stesso risultato per andare avanti… È un problema che non ci riguarda perchè noi siamo già negli ottavi”.

Puntare a una terza vittoria non vuol dire però consumare le forze. Chiaro che Mancini qualche rotazione la farà. La più scontata è quella in attacco con un doppio avvicendamento: Belotti al posto di Immobile e Chiesa di Insigne. Un turn over mirato per far rifiatare i titolari e dare fiducia ai nuovi innesti, in particolare a Chiesa, una volta titolare e ora messo in ombra dalle prestazioni di Domenico Berardi, tra i protagonisti della nouvelle vague di Mancini.

Un altro ormai pronto è Marco Verratti: “Ha bisogno di giocare” precisa il tecnico azzurro. “Se entrerà subito in campo, come è probabile, valuteremo poi come sta sulla base delle sue sensazioni. Però è bene che torni in campo”. Un altra sostituzione probabile è quella di Emerson per Spinazzola, autore di due ottime prove ma lievemente affaticato.

“Col Galles, anche senza qualificazione, i cambi li avrei fatti lo stesso” osserva Mancini. “Per due motivi: che fa molto caldo e che, questa, è la terza partita in dieci giorni. Il Galles è un avversario difficile, da anni nella parte alta del ranking. Ha giocatori di qualità, molto dotati fisicamente. Sarà una gara dura, non ci regaleranno niente”.