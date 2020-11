Il paradosso del lavoro inutile. Senso individuale e non-senso collettivo Il tema della finalità sta assumendo, anche tra gli esperti di management e di gestione delle risorse umane, una posizione sempre più rilevante, nella progettazione delle organizzazioni, nella definizione delle mansioni e nelle pratiche manageriali di Vittorio Pelligra

Il senso è quel filo rosso che unisce le vicende della nostra vita e che crea un ordine coerente tra ciò in cui crediamo, ciò che cerchiamo e ciò di cui abbiamo bisogno. Ecco perché cercare un senso vuol dire raccontarsi prima di tutto a sé stessi, poi agli altri e assieme gli altri. Il senso, in qualche modo, ci giunge dal domani. Sono le conseguenze attese delle nostre azioni a caricarle di senso e di finalità; la consapevolezza di una direzione ed una finalità ben definita.

Il tema del fine

Il tema della finalità sta assumendo, anche tra gli esperti di management e di gestione delle risorse umane, una posizione sempre più rilevante, nella progettazione delle organizzazioni, nella definizione delle mansioni e nelle pratiche manageriali. Il “purpose”, lo scopo, rappresenta, ormai, un concetto chiave nell'ambito della business community, quasi una moda. «È diventato un tema popolare - si leggeva qualche tempo fa sulla Harvard Business Review - Anche i leader che non ci credono vengono messi sotto pressione dai consigli di amministrazione, dagli investitori e dai collaboratori, affinché esplicitino il ‘purpose' aziendale. Ma quando un'impresa dichiara le sue finalità e i suoi valori e le parole non governano, nei fatti, le pratiche e i modelli comportamentali dei dirigenti, tali dichiarazioni appaiono vuote. L'ipocrisia diventa manifesta e i dipendenti diventano cinici», (HBR, luglio-agosto 2018).

Ma non è solo un problema di autenticità e coerenza a rendere complesso il discorso sulla leva della “finalità” nella vita delle organizzazioni; è proprio il fatto che non tutte le finalità sono uguali e che non basta avere uno scopo per essere in grado di generare senso. Il mito di Sisifo - il più astuto degli uomini, come lo definisce Omero - è noto ai più: per punire la sua arroganza che lo aveva portato a sfidare gli dei, Zeus condannò Sisifo a far rotolare un grande masso verso la cima di un monte ma ogni volta che avrebbe raggiunto la cima il masso sarebbe rotolato nuovamente a valle e Sisifo avrebbe dovuto ricominciare tutto da capo e questo, ancora e ancora, per l'eternità. La punizione era terribile non solo per la fatica che implicava, ma, ancora di più, per l'inutilità dell'azione stessa. «Non esiste punizione più terribile del lavoro inutile e senza speranza», chiosa, a proposito, Albert Camus.

L’inutilità radice del tormento

E, infatti, non è la fatica connessa alla pena a costituire il tormento. Se Sisifo dovesse portare in cima al monte una piccola e leggera pietra la questione non cambierebbe di molto. È la coscienza dell'inutilità e dell'assurdità dell'opera, la radice stessa del tormento che gli dei decisero di infliggere. Una pena infinita per la quale non conoscere la fine del tormento è mille volte meno doloroso che non conoscerne il fine. «E se questo mito è tragico – continua Camus - è perché il suo eroe è cosciente. In che consisterebbe, infatti, la pena, se, ad ogni passo, fosse sostenuto dalla speranza di riuscire?».

Proviamo, ora, a chiederci, come fa Richard Taylor, cosa succederebbe se Sisifo, improvvisamente, scoprisse che la sua pena, in effetti, un fine nascosto, recondito e misterioso, ce l'ha? (Good and Evil: a New Direction. MacMillan, 1970). Se, per esempio, la pietra che da tempo immemore fa rotolare lungo la spalla del monte, una volta portata in cima serve per la costruzione di un tempio sacro? Questa finalità cambierebbe la natura dell'esistenza di Sisifo? Ne allevierebbe il tratto tragico? In realtà, neanche di una virgola.