Il paradosso Mini-BoT: più contante per tutti di Vitaliano D'Angerio

3' di lettura

Essere o non essere. Per i miniBot vale lo stesso dilemma amletico. È debito o no? È una banconota o una quasi-banconota? Nel Governo italiano c’è confronto aspro sull’argomento. Al momento, come dato certo, vi è soltanto una mozione bipartisan votata il 28 maggio che giustifica una futura emissione di titoli di Stato di piccolo taglio per i ritardi delle amministrazioni pubbliche nel pagare le imprese. Quindi i miniBot servirebbero a sbloccare i pagamenti. Questa la premessa. Ma Bce, Bankitalia e il ministero dell’Economia hanno già detto che: o sono nuovo debito pubblico o una nuova moneta. E quest’ultima non è possibile, visto che l’unica moneta con corso legale in Italia è l’euro.

Effetto spread

Ecco la sintesi delle ultime due settimane che hanno messo in apprensione anche i mercati finanziari. Quali sono allora le ricadute concrete, attuali e future, per i risparmiatori? La prima si chiama spread. «Lo spread è cominciato a salire subito dopo la pubblicazione sull’Huffington Post il 15 maggio 2018 del contratto di governo Lega-M5S – afferma Andrea Terzi, docente di economia monetaria alla Franklin University e alla Cattolica di Milano –. Spread che ha ricevuto nuova forza il giorno della mozione sul miniBot votata in Parlamento. Se il Governo italiano porterà avanti la prova di forza con l’Ue dell’introduzione del miniBot, ci sarà ulteriore pressione sui titoli del debito pubblico italiano; lo spread salirà ancora con tante conseguenze negative per i risparmiatori italiani».

MiniBot: cosa succede se....

Sole24Ore e Plus24 hanno da tempo elencato tutti i «contro» dell’aumento dello spread e quindi rimandiamo alle puntate precedenti. Qui invece vogliamo usare il procedimento del what if : “cosa succede se...” nella quotidianità avessimo tra le mani un miniBot. «Nella mozione si prevede che con i miniBot vengano pagate le imposte – evidenzia Terzi –. Bene oggi si pagano con un addebito sul conto corrente soltanto telematicamente via F24. Il miniBot è invece esclusivamente cartaceo non in formato elettronico: le quasi-banconote, come le definisco, non entrerebbero mai nel sistema elettronico gestito e vigilato dall’Eurosistema». La carta è il primo ostacolo. Quindi ci saranno imprenditori o semplici privati che porteranno carrettate di miniBot di carta in banca per pagare le imposte. Sempre che gli istituti li accettino.