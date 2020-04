Il paradosso del premio di 100 euro: le ferie non lo tagliano, il lavoro agile sì Anche congedi e permessi devono essere sterilizzati nel calcolo dell’importo. In questo modo l’assenza ha un trattamento di favore rispetto all’attività a distanza di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

(AdobeStock)

2' di lettura

Con la circolare 8/2020 arrivano all’ultimo momento le istruzioni delle Entrate per l’erogazione nella busta paga di aprile del premio ai dipendenti che nel mese di marzo hanno reso la prestazione presso la sede di lavoro. Tanto che la stessa Agenzia lascia aperta la possibilità di pagarlo anche nei mesi successivi.

La circolare chiarisce che la ratio della norma vuole riconoscere un premio a quei dipendenti che hanno continuato a lavorare all’interno dell’amministrazione senza poter beneficiare del lavoro agile. Le modalità operative discendono da questo presupposto.

In primo luogo i giorni di servizio per i quali viene riconosciuto il premio devono essere calcolati come rapporto tra le ore effettivamente lavorate in sede e le ore lavorabili contrattualmente. Mentre la norma fa esplicito riferimento ai giorni la circolare adotta un criterio maggiormente analitico.

Inoltre viene specificato che né al numeratore né al denominatore devono essere considerati i giorni di assenza, da quantificare in ore, per ferie, malattie e aspettative non retribuite. In applicazione della stessa logica, seppure non richiamate nella circolare, dovrebbero rimanere escluse tutte le fattispecie di assenza che trovano giustificazione in una norma di legge o di contratto collettivo.

In particolare, non dovrebbero rilevare i nuovi congedi Covid e l’estensione dei giorni di permesso previsti dalla legge 104/1992 introdotti dal decreto Cura Italia.