Il paradosso di Rousseau: si può liberamente scegliere di non essere liberi?

Dalla purezza alla corruzione

Ecco la terribile diagnosi che descrive il passaggio dallo stato di natura originario fondato sulla “purezza” ad un nuovo stato di natura “frutto di un eccesso di corruzione”. Ed è questa la condizione dalla quale occorre partire, ora, sostiene Rousseau, per interrogarsi circa l’assetto politico auspicabile, capace al contempo di temperare i problemi legati alla necessaria convivenza tra individui, da una parte e di garantire, dall’altra, la loro legittima aspirazione alla libertà e all’uguaglianza, condizioni che caratterizzavano l’originale stato di natura prima dell’avvento della “civiltà”.

È interessante, qui, notare l’uso che Rousseau fa dell’idea di “stato di natura”. Un uso piuttosto differente rispetto a quello che si trova sia in Hobbes che in Locke. Per questi ultimi, infatti, lo stato di natura descrive, da una parte, l’essenza più profonda della natura umana e, dall’altra, le conseguenze che essa produce nella vita associata da cui si genera l’esigenza di regole, norme e, soprattutto, di un potere capace di farle rispettare.

Lo stato di natura, al contrario, rappresenta per Rousseau una situazione dinamica, per così dire. Un espediente necessario per dar conto del modo in cui la condizione umana muta nella storia grazie al sorgere di differenti strutture sociali ed economiche, in particolare a causa del diffondersi della proprietà privata. Una storia, è necessario dirlo, nel quale il progresso tecnico e scientifico non ha nessun effetto su quello morale e sociale. Se da una parte, infatti, la scienza progredisce, dall’altra le virtù e l’armonia tra le persone si degradano e il perseguimento degli interessi privati dei singoli è lungi dal promuovere lo sviluppo dell’interesse collettivo.

Per Hobbes lo stato di natura è qualcosa da cui fuggire mentre per Rousseau rappresenta un’ideale cui ritornare. Un ideale impossibile da ritrovare, però, perché Rousseau è convinto che non sia possibile ricostituire le condizioni originarie della vita sociale. Al contempo, però, è anche convinto che sia possibile, in qualche modo, ricreare uno stato non troppo dissimile da quello originario, nel quale, grazie all’azione politica, si può favorire l’insorgenza di condizioni di uguaglianza e libertà, se non uguali, almeno simili a quelle che caratterizzavano lo stato di natura originario.

Il primo tassello di questo processo politico ha a che fare con lo sviluppo di una nuova cultura. Rousseau ne discute nell’Emilio, o dell’educazione (1762) un’opera di natura pedagogica nel quale delinea una strategia educativa necessaria per neutralizzare i danni derivanti dalla dipendenza che in società ogni uomo sperimenta nei confronti degli altri uomini. Causa prima di schiavitù e infelicità. Il processo educativo si fonda su stadi naturali di sviluppo durante i quali, grazie ad una combinazione ottimale di disciplina e libertà, la primigenia naturale indipendenza può essere riguadagnata e rafforzata nell’animo di ogni bambino e bambina fino allo sviluppo della vera virtù, intesa da Rousseau, come la capacità di anteporre il bene collettivo all’interesse individuale.