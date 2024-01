Il parcheggio automatico diventa davvero intelligente

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

ZF presenta la sua nuova Parking ECU, una centralina elettronica scalabile e conveniente che consente una varietà di funzioni automatiche di parcheggio a una gamma più ampia di veicoli utilizzando nel contempo telecamere e sensori ultrasonici in tempo reale. È particolarmente adatta per le funzioni automatiche di parcheggio. Supportata da un System-on-Chip (SoC) che consente una potenza computazionale fino a 16 TOPS, la Parking ECU utilizza un mix di dati provenienti da sensori ultrasonici e telecamere surround a 360° basate su una tecnologia di visualizzazione fornita dal partner cinese Calmcar che fa parte dell’ecosistema ZF in cui l’azienda ha investito nel 2019. L’ECU offre anche opzioni più estese di connettività, quali Ethernet, CAN, LVDS, DSI, il tutto con un alloggiamento definito e particolarmente compatto.

Una delle caratteristiche salienti della nuova parking ECU è la sua forza nel combinare dati in arrivo da telecamere surround a 360° e sensori ultrasonici per percepire la profondità di un posto auto, consentendo l’assistenza sia nel parcheggio in parallelo sia in quello standard. Con funzioni quali l’assistenza automatica al parcheggio e da remoto, l’ECU traccia manualmente un percorso tramite la funzione “posto virtuale” per muovere l’auto nel parcheggio libero con un intervento minimo da parte del conducente. Oltre a migliorare le funzioni di base per iI parcheggio, la nuova Parking ECU offre opzioni di alto livello quali il parcheggio automatico memorizzato e il pagamento automatico. Funzioni particolarmente utili nelle aree urbane, soprattutto nei garage poiché la ECU utilizza telecamere e sensori per ricostruire in tempo reale una mappa del luogo dove si trova l’auto che la installa.