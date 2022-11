Il parcheggio con Skoda si paga direttamente dall’auto

Ascolta la versione audio dell'articolo

Skoda semplifica ancora una volta la vita dell’automobilista. Il nuovo servizio Skoda Connect, Pay to Park, semplifica le manovre di pagamento del parcheggio in molti dei Paesi europei. Infatti, attraverso l'App MySkoda o tramite il sistema di infotainment della propria auto,è possibile visualizzare le opzioni di parcheggio, le tariffe e pagare comodamente dalla propria auto.

Come funziona e modelli della gamma predisposti

I possessori di un modello Skoda possono utilizzare il servizio tramite l’App disponibile sul proprio smartphone o attraverso gli attuali sistemi di infotainment, Amundsen e Columbus.

Ovviamente, per utilizzare Pay to Park, è necessario disporre di un account Skoda Connect attivo e abilitare l'accesso remoto al veicolo. Una volta memorizzati i dati di pagamento nell'App MySkoda e attivato il servizio, è possibile accedervi istantaneamente, anche tramite il sistema di infotainment. In questo modo, sarà possibile visualizzare i parcheggi convenzionati e accedere alle impostazioni di pagamento da remoto. Al raggiungimento del parcheggio, il conducente può selezionare il tempo di sosta e, se necessario, prolungarlo tramite l'App. Il pagamento viene effettuato online al termine della sessione di parcheggio.

L'applicazione per auto è ora disponibile per i modelli Fabia, Kamiq, Scala, Octavia, Karoq, Superb e Kodiaq.

In Italia disponibile dal 2023

Dopo una fase pilota in Svizzera, il servizio è ora disponibile anche in Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania e Norvegia. In Italia, Pay to Park sarà disponibile all'inizio del 2023.