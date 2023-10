Il parere Cnel: contratti collettivi più forti per garantire il salario minimo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un piano d’azione nazionale affidato al Cnel (Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro) per supportare la contrattazione collettiva, con una legislazione di sostegno che consenta di superare le situazioni di criticità.

È al salario minimo contrattuale – o meglio al salario “giusto” che fa riferimento il documento elaborato dal Cnel, intendendo come tale il salario che garantisca una retribuzione «proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro» e «in ogni caso sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa» come stabilito dall’articolo 36 della Costituzione.

Il testo di 41 pagine, intitolato «Elementi di riflessione sul salario minimo in Italia», ha avuto il consenso dell’80% dei componenti della Commissione informazione ed è stato inviato ai 64 membri del Consiglio che si pronunceranno nell’assemblea plenaria del 12 ottobre, nel rispetto dei tempi previsti. Lo scorso 11 agosto, infatti, la premier Giorgia Meloni aveva incaricato il Cnel, presieduto da Renato Brunetta, di redigere in 60 giorni un documento con analisi e proposte in tema di salario minimo, tema che dal 17 ottobre sarà all’esame dell’Aula di Montecitorio.

La preferenza, dunque, è per i minimi salariali contrattuali esigibili piuttosto che per l’introduzione di una soglia di salario minimo legale (che andrebbe a incidere in settori deboli dove magari c’è una contrattazione fragile, con il rischio di spingerli verso il sommerso). Per il documento del Cnel occorre affermare il principio dell’adeguatezza del trattamento retributivo attraverso lo sviluppo del sistema della contrattazione collettiva. Il piano di azione – con un arco attuativo pluriennale – potrebbe essere anche un utile contributo a Governo e Parlamento per riorientare in modo selettivo le risorse a sostegno della contrattazione collettiva, dell’occupazione di qualità, del welfare aziendale, della bilateralità.

Per avere un’esatta fotografia della contrattazione nazionale di categoria c’è l’archivio dei contratti del Cnel, che consente di individuare i contratti collettivi più diffusi e applicati, in modo da definire i perimetri contrattuali. Contro i contratti “pirata” e la proliferazione di contratti collettivi, si propone un intervento legislativo a sostegno della contrattazione collettiva di qualità incentrato proprio sull’individuazione dei contratti collettivi più diffusi per ogni settore, condizionando la registrazione nell’archivio nazionale dei contratti e l’assegnazione del codice alfanumerico unico dei Ccnl al rispetto dello standard di trattamento economico e normativo di questi contratti. A ciò andrebbe condizionato anche il riconoscimento dei benefici economici e normativi.