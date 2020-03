Il Parlamento deve poter funzionare sempre, ancor più dopo l’emergenza

I testi che dovrebbero formarsi nell’esame preliminare nelle Commissioni, vengono di regola accantonati, nell’attesa che il testo da discutere davvero nelle Assemblee sia trasmesso dai palazzi del Governo. E passi. Quei testi hanno la particolarità di essere infiniti, fino a contenere migliaia di norme, micronorme e quasi norme. E non sono scomponibili in articoli, come pure prevede tassativamente la Costituzione. Perché? Il motivo è che quel testo va votato in un sol colpo, alla faccia del principio per cui i cittadini sono tenuti alla conoscenza delle norme che li riguardano, e che per questo dovrebbero essere almeno comprensibili.

I parlamentari, a questo punto , riacquistano il potere di vita o di morte su quel testo , viene da pensare. Per evitare sorprese, il voto ( singolare) non riguarda quel testo e la materia trattata, ma diventa una dichiarazione di fedeltà al governo. Vale a dire, se si vota contro , non si boccia quella legge, si fa cadere l’intero governo. Scompaiono poteri inalienabili, quale quello di presentare emendamenti ,e altri intuibili. Forse, prima di ridurne la consistenza, si potrebbe restituire ai parlamentari il maltolto, per vedere l’uso che saprebbero farne.

Ora , fare gli schizzinosi riguardo a queste deroghe imposte dalla situazione di emergenza, apparirebbe davvero un capolavoro di ipocrisia. Perché, invece, i presidenti delle camere, i parlamentari di buona volontà, i commentatori , i costituzionalisti non usano questo passaggio per caldeggiare il ripristino rigoroso e fedele del procedimento legislativo secondo Costituzione? Probabilmente, il primo plauso, convinto, arriverebbe dal Quirinale, questa volta dal Presidente Mattarella in persona.

