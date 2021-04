Il Parlamento Ue approva il partenariato con Londra

Nelle scorse settimane, Bruxelles ha rimproverato a Londra di avere rinviato previsti controlli sulle merci in transito tra il Regno Unito e l’Irlanda del Nord, controlli che devono servire ad evitare un ritorno del confine tra le due Irlande. Il tema controverso è oggetto di un negoziato per trovare una soluzione. Spiegava ieri un esponente comunitario: «Il Regno Unito ha presentato una sua proposta alla fine di marzo. Ci stiamo lavorando da allora». Da Londra, il segretario di Stato David Frost ha promesso «spirito positivo», ma «sempre in difesa dei nostri interessi».

I parlamentari erano incerti sul da fare. Hanno poi deciso di approvare il testo per dare certezza giuridica al rapporto bilaterale, e rafforzare la posizione europea nella controversia in corso. Ciò detto, la sfiducia si tocca con mano anche nel settore della pesca. Nei giorni scorsi, centinaia di pescatori francesi hanno manifestato per le difficoltà ad ottenere licenze per pescare nelle acque britanniche, come previsto dall’intesa di partenariato. A questa vicenda si aggiunge naturalmente il caso del vaccino AstraZeneca: Bruxelles accusa Londra di averne ostacolato l’export verso l’Europa.