Il “partito della ‘ndrangheta” vale 700mila voti, cinque deputati e tre senatori

Sud in testa

Secondo lo studio, in testa, per capacità di condizionamento del voto elettorale della ’ndrangheta, si posizionerebbe il Mezzogiorno – Calabria in primis –, all’interno del quale le ’ndrine potrebbero contare su un mercato potenziale di circa 300 mila preferenze (si veda grafico in basso). A seguire Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, che subirebbe il potere di condizionamento dei sodalizi criminali ’ndranghetisti per ben 170 mila voti.

Nel Nord-Est, la forza coercitiva elettorale della ’ndrangheta esprimerebbe il minor potere (70 mila voti), concentrati prioritariamente in Emilia-Romagna (dove le cosche calabresi sono radicatissime, soprattutto nella provincia di Reggio Emilia). Nel Lazio, Toscana, Umbria e Marche – con Roma in prima fila, si concentrerebbe una quota del potere di condizionamento per oltre 140 mila preferenze.

La metodologia

Per stimare il bacino elettorale della ‘ndrangheta Demoskopika ha adottato un approccio a tre fasi. Nella prima fase sono stati stimate le ’ndrine operanti in Italia, sentiment delle popolazioni residenti nei Comuni sciolti per infiltrazione mafiosa, numero delle imprese attive per regione, numero di occupati per regione. E, ancora, numero di Comuni sciolti, numero delle imprese vessate per estorsione e usura, peso percentuale della presenza mafiosa per tipo di organizzazione criminale e numero di affiliati censiti.

Nella seconda fase, i dati sono stati integrati con la lettura di documenti e/o relazioni ufficiali del Ministero dell’Interno, degli organismi antimafia e delle Forze dell’ordine, di articoli giornalistici e atti giudiziari.

Nella terza fase le informazioni rilevate nelle due fasi precedenti hanno consentito la costruzione di un dataset ritenuto adatto per il raggiungimento della finalità dello studio, ossia la stima del potenziale mercato elettorale della ’ndrangheta in Italia stabilendo una quota di affiliati per ciascuna ’ndrina, moltiplicando il numero degli affiliati per il numero dei gruppi di condizionamento elettorale in ciascuna regione “a maggiore trazione ’ndranghetista” e ipotizzando, infine, una “dote” elettorale per ciascun affiliato sulla base delle indagini e delle operazioni emerse nel corso degli anni.