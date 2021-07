«Il passaggio alla nuova mobilità è necessario, ma che sia una sfida globale»

Stellantis annuncia che produrrà auto elettriche a Melfi, cosa significa ciò per l’industria dell’auto che opera nel Mezzogiorno?

Non posso che esprimere plauso per la decisione di Stellantis di fare di Melfi un hub industriale di una categoria di vetture che avrà sicuramente ampio spazio di mercato nei prossimi anni. Da ciò deriverà per tutta la filiera una forte spinta agli investimenti e all’innovazione perchè sarà necessario convertire buona parte della produzione.

Come adeguare anche la componentistica, qual è l’esperienza del gruppo Adler che è controllato dalla sua famiglia?

Adler opera nel campo del comfort e dei compositi. Da sempre utilizziamo tecnologie e sistemi evoluti e lo faremo ancor di più per rispondere all’esigenza di rendere più leggere le automobili alimentate elettricamente. Del resto, fin dall’inizio dell’elettrificazione Adler collabora con tutti i car makers a cui fornisce interni e sistemi acustici.

Si parla della nascita di nuovi poli delle batterie a litio nel Mezzogiorno.

Seguo con interesse i programmi del gruppo italo francese. E anche quella delle batterie è una iniziativa molto interessante. La trasformazione più radicale riguarda gli stabilimenti in cui oggi si producono motori a combustione interna. Ci sarà l'esigenza di fare molta formazione, soprattutto in azienda. Credo che la ricetta migliore sia quella dell’apprendistato duale.

Per il Mezzogiorno si apre una fase con grandi opportunità, non crede?

Senza dubbio: il Pnrr, i fondi europei, le Zes sono strumenti che possono essere utilissimi. Il Mezzogiorno ha un vantaggio di carattere geografico, per caratteristiche del territorio, per cultura. La transizione ecologica richiederà un grande impiego di energia e un territorio con buon irraggiamento solare ha un indubbio vantaggio.

Gli incentivi statali stanno dando sostegno al settore?

Gli aiuti statali per il settore rappresentano la panacea in fasi di crisi come quella attuale a causa della pandemia: essi generano un gettito aggiuntivo maggiore dell’esborso a carico dello Stato. Penso che gli incentivi dovrebbero diventare strutturali. Non condivido invece la loro estensione all’usato: abbiamo ancora 13 milioni di vetture in circolazione che sono vere bombe ecologiche. Sostenere la vendita di auto usate non procura beneficio all’industria nè dà lavoro, nè fa bene all'ambiente. Per sostenere poi le fasce più deboli bisogna creare altre agevolazioni.