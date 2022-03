Il passeggero può farsi risarcire dalla compagnia anche a polizza scaduta

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il danneggiato a bordo di un veicolo non assicurato può agire direttamente nei confronti della compagnia del responsabile civile (ex articolo 144 del Codice delle assicurazioni). Così, nella recente ordinanza n. 1179/2022, la Terza sezione civile della Cassazione esamina la tutela del conducente e del terzo trasportato di un veicolo la cui polizza assicurativa Rc auto è ormai scaduta.

L’azione risarcitoria era stata ritenuta inammissibile in Appello, in quanto il motociclo su cui viaggiavano i danneggiati ne era sprovvisto e ciò, in quanto contrario all’obbligo di Rc auto imposto dall’articolo 122 del Codice renderebbe inammissibile l’azione. Infatti, a fronte di un’interpretazione letterale e logica del Codice, la copertura del mezzo sarebbe condizione indefettibile per l’attivazione dell’iter risarcitorio.

Loading...

Invece, la Cassazione ha stabilito che l’inosservanza dell’articolo 122 non incide sulla legittimazione all’esercizio dell’azione risarcitoria diretta, ex articoli 144 e 148, dato che l’inadempimento dell’obbligo relativo alla messa in circolazione non può condizionare negativamente l’effettività della tutela risarcitoria Rc auto. La certezza economica del risarcimento, infatti, è il fondamento della tutela obbligatoria.

Negare la tutela sarebbe una deminutio di tale entità da richiedere una menzione espressa del legislatore. E va tenuto conto che l’inammissibilità dell’azione comporterebbe anche l’impossibilità, per il danneggiato, di fruire degli effetti positivi del contratto assicurativo del veicolo del responsabile civile, dando luogo ad un assetto di interessi e valori assolutamente illogico.

L’irrazionalità di tale scenario è acuita dall’esame della normativa interna, primariamente degli articoli 2 e 24 della Costituzione, e comunitaria; la direttiva 2009/103/CE, nel prevedere l’azione diretta nei confronti dell’assicurazione del responsabile civile, intende offrire la più ampia tutela possibile.