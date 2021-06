Il patentino del lavoratore domestico in sette punti

I permessi per frequentare i corsi

I lavoratori a tempo pieno e indeterminato, con anzianità di servizio presso il datore di almeno 6 mesi, hanno diritto a 40 ore di permessi retribuiti per frequentare corsi di formazione per collaboratori o assistenti familiari. Per i corsi finanziati o riconosciuti da Ebincolf (come saranno quelli per il patentino), i permessi arrivano a 64 ore (articolo 20 del nuovo Ccnl).

L’indennità in busta paga da ottobre

Dal 1° ottobre 2021, al lavoratore inquadrato nei livelli B, B super (ad esempio baby sitter), C super (ad esempio assistente di persona non autosufficiente) e D super che hanno la certificazione di qualità, come disciplinata dalla norma tecnica Uni 11766 del 2019, spetta un’indennità mensile che va da 8 a 10 euro in base al livello di inquadramento (articolo 34 del nuovo Ccnl).