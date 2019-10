Il patrimonio delle Casse a 87 miliardi. Cresce ma meno del passato Un patrimonio di 87 miliardi di euro che cresce, ma meno degli anni passati; i fondi immobiliari raddoppiati in sei anni, così come gli investimenti in azioni: prosegue la tendenza ad affidare a soggetti terzi la gestione finanziaria, mentre resta stabile l’impiego in obbligazioni di Federica Micardi

Un patrimonio di 87 miliardi di euro che cresce, ma meno degli anni passati; i fondi immobiliari raddoppiati in sei anni, così come gli investimenti in azioni: prosegue la tendenza ad affidare a soggetti terzi la gestione finanziaria, mentre resta stabile l’impiego in obbligazioni. Sono questi i dati del IV Rapporto Adepp sugli investimenti delle Casse di previdenza private.

Ma andiamo con ordine. Dal 2011 al 2018 il patrimonio ha registrato annualmente un aumento superiore al 5%, con l’unica eccezione del 2015 quando la crescita è stata del 4,7 per cento. Tra il 2017 e il 2018, invece, si è registrata una frenata, e la crescita si è fermata all’1,8 per cento. Ha pesato sul risultato il difficile andamento del mercato, che non a caso ha visto anche il contrarsi dell’investimento in azioni: dopo essere cresciuto per cinque anni consecutivi, passando dal 9,8% del 2013 al 17,3% del 2017, nel 2018 si è leggermente ridimensionato (15,7%).

«La riduzione del peso della componente azionaria – si legge nel report – va imputata anche alla riduzione del valore delle azioni causato dal crollo del mercato nel 2018». Invariati, nell’ultimo anno, gli investimenti in immobili, che rappresentano il 22,8% nel 2018 ed erano il 22,7% nel 2017. In controtendenza con quanto accaduto negli ultimi cinque anni, dove questo tipo di impiego, che nel 2013 rappresentava il 29,7% del totale, ha registrato una contrazione. L’importo assoluto, di contro, è rimasto praticamente uguale, con 19,5 miliardi nel 2015 e 19,8 miliardi nel 2018. A cambiare è stata la tipologia di possesso: gli immobili direttamente posseduti valevano 11,5 miliardi di euro nel 2013 e sono 4,9 miliardi nel 2018, mentre i fondi immobiliari in sei anni sono passati da 7,4 miliardi a 14,4 miliardi.

Stabili le partecipazioni in società immobiliari, rimaste intorno ai 500 milioni, così come nel medio periodo il peso degli obbligazionari, che erano il 34,1% nel 2013 e sono il 37,2% nel 2018 (l’importo assoluto è passato da 22 a 32 miliardi). La gestione finanziaria tende a esternalizzarsi con le attività gestite tramite Oicr/Oicvm e le polizze assicurative. passate dal 24,9% del 2013 al 45,3%; resta invece stabile al 17% la gestione indiretta tramite intermediari specializzati.

Dalla rilevazione Adepp sugli investimenti delle Casse di previdenza emerge chiaramente la politica fallimentare del Governo per incentivare gli enti di previdenza a investire nel sistema Paese. I tentativi fatti negli ultimi anni non hanno avuto effetti, anzi. Se nel 2013 il 50% delle risorse veniva impiegato in investimenti domestici, questa percentuale è infatti scesa al 40% nel 2018, stabile rispetto all’anno precedente (e questo è un piccolo successo). Di contro sono passati dal 33% al 44% gli investimenti non domestici.