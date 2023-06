Il patrimonio culturale non è minacciato solo dalle vernici

2 Si occupa “per mestiere” di costruire immaginari e deve quindi partecipare alla costruzione di nuovi sguardi e approcci capaci di stimolare la consapevolezza della collettività sull’emergenza climatica, su quanto è perduto o a rischio, sull’urgenza di una reazione, sulle possibilità future.

3 Deve necessariamente svolgere anche un ruolo di mediazione.

Una riflessione necessaria

Bene ha fatto la Scuola dei Beni e delle Attività Culturali ad avviare una riflessione sul tema con i membri della sua community; per quanto si tratti di un primo lavoro esplorativo su un campione non stratificato di operatori culturali, si tratta della prima indagine su base quantitativa sul tema su non poche osservazioni (545) e apre la strada a riflessioni via via più puntuali costruite a partire da evidenza empirica adeguata.

E il fatto che una percentuale consistente dei rispondenti non si senta direttamente chiamato in causa sul tema è difficile da accettare da chi come me pensa che chi si occupa a vario titolo di cultura abbia non solo il compito di essere genericamente cassa di risonanza, ma attore attivo sulle tematiche di sostenibilità.