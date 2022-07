«Il Patto export sempre attuale, l’Italia è riuscita a fare sistema»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Primo: un richiamo alla responsabilità perché il governo «deve andare avanti» per portare a termine i tanti dossier ancora sul tavolo. Dalle risposte sul cuneo fiscale a nuove misure per calmierare i costi dell’energia e l’inflazione, dal caro materie prime, che zavorra i bandi e i progetti collegati al Pnrr, all’approvazione della legge di bilancio «perché andare in esercizio provvisorio sarebbe una sciagura». Secondo: il Patto per l’export, dopo 2 anni dalla nascita e 7,2 miliardi stanziati, «è ancora attuale perché è stato progettato per aggiornarsi in base al cambio di contesto».

Dal palco del pre-summit “Made in Italy: Driving Innovation, Sustainability and Resilience”, organizzato dal Sole 24 Ore e dal Financial Times in collaborazione con Sky Tg24, il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, intervistato dal direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini, lancia un messaggio alla maggioranza di governo, scossa dalle ultime fibrillazioni, e traccia una puntuale disamina dello stato di salute del made in Italy. Il cui cambio di passo, spiega il titolare della Farnesina in conclusione della diretta dell’evento, che è stata seguita da 9.300 utenti e che si è aperta con i saluti di Tamburini, di Ben Hall, Europe Editor Financial Times, e di Giuseppe De Bellis, direttore di Sky Tg24, passa attraverso quel Patto del 2020, nato proprio su input del ministro. E il cui successo è scritto anche nei numeri che Di Maio elenca: «Nel 2021 abbiamo battuto il record assoluto di export con 516 miliardi di euro e anche nei primi mesi del 2022 i dati sono molto positivi».

La “macchina”, dunque, continua a girare a pieni giri e «se il Made in Italy reagisce prima di tutto - spiega di Maio - è perché facciamo sistema come Italia», ma anche per un combinato disposto che il ministro collega alla «grande resilienza delle imprese», alla «significativa domanda di Made in Italy all’estero» e alla costruzione «di strumenti che funzionano nel Patto per l’export». E che spaziano dal Fondo 394 di Simest ai bandi dell’Ice, dalla campagna di “rebranding” sul made in Italy agli ultimi percorsi messi a punto per far conoscere agli imprenditori anche le opportunità dei Recover Plan degli altri Paesi Ue.

Insomma, un lavoro a tutto campo che ora si incrocia con le ulteriori sfide poste dalla perdurante crisi energetica e dal conflitto in Ucraina. E qui il ministro ribadisce la necessità di continuare a lavorare in Europa perché «dobbiamo vincere la battaglia sul price cap», il tetto al prezzo del gas, snodo necessario per stabilizzare l’inflazione e per riportare le quotazioni del gas - i cui valori alle stelle inglobano la spinta della speculazione finanziaria, insiste di Maio - su livelli sostenibili.

Certo, evidenzia il ministro, il governo ha già fatto molto, mettendo sul piatto in soli 6 mesi 30 miliardi di misure per far rifiatare imprese e famiglie, accelerando sulla diversificazione energetica per tagliare progressivamente il cordone ombelicale con Mosca e lavorando, con la Farnesina in prima linea, al fianco delle aziende per individuare canali alternativi per gli approvvigionamenti rispetto ai territori colpiti dalla guerra. Ma è chiaro che la sfida va giocata anche in Europa. E a Bruxelles, con un occhio soprattutto ai tentativi di accelerazione, in particolare nell’automotive, per raggiungere la neutralità carbonica, Di Maio chiede il giusto equilibrio «tra sviluppo e progresso del nostro sistema produttivo». Che vuol dire coniugare, spiega, «la transizione ecologica con la neutralità tecnologica» senza fughe in avanti troppo brusche.