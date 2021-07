Il percorso verso la carbon neutrality dei Quattro anelli

2' di lettura

Futuro elettrico ma soprattutto anticipare le prossime necessità attraverso un approccio avanguardistico in materia di sostenibilità, della mobilità elettrica e della produzione. Audi sta vivendo una delle più importanti trasformazioni della sua storia che la porterà ad avere entro il 2025 un gamma con più di 30 modelli a elevata elettrificazione, dei quali oltre 20 elettrici, e tutti gli stabilimenti carbon neutral.

Lera elettrica per la Casa dei quattro anelli è iniziata con l’avvio nel 2018 della produzione a Bruxelles di Audi e-tron, basata su di una variante del pianale modulare longitudinale Mlb Evo. La piattaforma Ppe (Premium Platform Electric) è stata sviluppata congiuntamente a Porsche così da realizzare i modelli di segmento medio, full size e luxury all’interno degli stabilimenti già esistenti. Anche per i modelli più compatti basati sul pianale modulare elettrico Meb, come la nuova Q4 e-tron, Audi beneficia delle sinergie interne al gruppo, mentre e-tron Gt adotta la piattaforma J1 sviluppata da Porsche e viene realizzata nello stabilimento carbon neutral Böllinger Höfe di Neckarsulm, dove viene prodotta anche l’Audi R8. Il programma Mission:Zero è il fulcro delle misure volte a ridurre la carbon footprint del marchio. Una delle sfide chiave consiste nel rendere efficiente e sostenibile l’accesso alle risorse tutelando la biodiversità. È cruciale quindi la creazione di un ciclo chiuso dei materiali ad alto consumo energetico quali la plastica, l’acqua e l’alluminio.

Tra i modelli in preparazione c’è anche la berlina elettrica A6 e-tron. La casa tedesca ha svelato due mesi fa un concept, pressoché definitivo, di questa vettura che sarà basata sulla archittetura Ppe destinata, come accennato, ai modelli premium a zero emissioni.

Altro aspetto centrale arriva dal comparto software, con la divisione Car.Software Organisation che nel corso del 2021 introdurrà i primi aggiornamenti Over the Air ed entro il 2024, presenterà un’architettura elettronica uniforme per il gruppo e un sistema operativo (VW.OS 2.0) destinato a tutti i marchi.

La prima applicazione Audi di quest’innovativa tecnologia si avrà con l’ammiraglia elettrica sviluppata dal progetto Artemis, nome in codice Landjet. Per quanto riguarda le batterie, entro il 2022, i veicoli sviluppati su base Meb avranno la tecnologia smart grid ed entro il 2023 debutterà una cella batteria prismatica da scalare a livello mondiale.