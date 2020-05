Il perfetto ibrido tra balsamo labbra e gloss La scelta ideale in questo periodo, una formula molto idratante e nutriente di Annalisa Betti

Cos'è. La scelta ideale in questo periodo, per chi desidera prendersi cura delle labbra con una formula molto idratante e nutriente, e allo stesso tempo vuole un aspetto curato e femminile per i collegamenti via PC, oppure anche sotto la mascherina, senza il pericolo di macchiarla con un rossetto. Quest'ultimo punto fa parte della nuova tendenza del #maskmakeup – che ha, comprensibilmente, portato a cambiare le abitudini delle donne in funzione delle mascherine.



«Prodotti per il trucco viso come ombretti, eyeliner, mascara e correttori vedono aumentare gradualmente il loro utilizzo in questo periodo, a discapito dei rossetti, così come si evolvono le texture dei fondotinta evitando il rilascio di colore sulle mascherine» riporta Beauty Trend Watch/aprile di Cosmetica Italia da fonte Mintel.



Trucco o no, a noi non resta che cercare, come nostra abitudine, l'elemento buono, per piccolo che sia, in ogni circostanza: possiamo unire l'utile al dilettevole e non perdere la forza di continuare a sorridere in ogni caso, anche sotto la mascherina.



Tre prodotti per tre fasce di prezzo

Elementi comuni alle formule scelte sono la totale assenza di pigmenti per un risultato di perfetta trasparenza, la texture peso piuma nonostante l'elevato potere nutriente, la piacevolezza estetica di un pack minimal chic. Il giudizio complessivo è di una sensorialità appagante e molto femminile che non fa sentire la nostalgia del make-up.



Fresh Lip Balm di Ringana conquista subito grazie al delicato profumo gourmand di zenzero candito. Dà sollievo immediato se le labbra sono screpolate o molto secche, si può anzi usare come trattamento notturno per avere già la mattina dopo un miglioramento notevole, grazie a una formula ricca di oli di argan, avocado, cocco e mandorla, burri di cacao e karité, più un pool di attivi antietà. Inoltre, è garantito Ecocert: è infatti al 100% di origine naturale (euro 10,50 online su naturalebellezza.com).