Il perimetro delineato dalla Suprema Corte

La Cassazione ha più volte chiarito che è responsabile a titolo di concorso il consulente fiscale per il reato tributario commesso dal cliente anche nel caso in cui non sia l’ispiratore della frode e non ne abbia tratto alcun beneficio. La condotta dolosa consiste, infatti, nella mera consapevolezza e coscienza del fatto che si stia ponendo in essere una frode fiscale

L’aggravante: i modelli seriali

Il decreto di riforma del sistema penale tributario (Dlgs 158/2015) ha introdotto un’ipotesi di aggravamento della pena fino alla metà, se il delitto è commesso dal compartecipe nell’esercizio dell’attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l’elaborazione di modelli seriali di evasione

Il sequestro al professionista

La misura cautelare del sequestro preventivo finalizzato alla successiva confisca per equivalente può essere disposta entro i limiti del profitto del reato in capo a ciascun concorrente a prescindere dall’arricchimento personale di ciascuno, essendo collegata alla corresponsabilità di tutti nella commissione dell’illecito