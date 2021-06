Il Perù conteso tra la figlia di Fujimori e il maestro marxista

Il liberismo in salsa Fujimorista

Il programma presentato dai Fujimori (figlia e padre) si è ammantato, nelle ultime settimane, di annunci populisti, «ci prenderemo cura della tua salute, della tua alimentazione, e del tuo lavoro», ricordando però che «gli imprenditori sono coloro che hanno maggiormente patito la pandemia». Poi ha promesso un bonus di 2500 dollari per coloro che hanno patito la perdita di un congiunto familiare a causa del Covid. Ma non sono molti a credere che queste promesse saranno onorate. La famiglia Fujimori è stata più volte incriminata per gravi episodi di corruzione; Alberto sta scontando una condanna di 25 anni per violazione di diritti umani e la stessa Keiko è stata incarcerata, tra il 2018 e il 2020, per riciclaggio di denaro proveniente da un sistema di tangenti generato dallo scandalo Odebrecht, colosso industriale brasiliano.

Il piano annunciato da Keiko è questo: raddoppiare l’importo della pensione a chi ha più di 65 anni, generare due milioni di posti di lavoro, ridurre il prezzo dei fertilizzanti e quello dei combustibili. Non solo: regolarizzare una quota importante di lavoratori “in nero” e comperare “il debito” dei piccoli imprenditori, con una sorta di spericolata operazione finanziaria. Infine il “Canon para el pueblo”, un’idea populista che prevede la distribuzione alla popolazione del 40% delle royalties pagate dalle imprese minerarie. È la terza volta che Keiko Fujimori si candida presidente: lo aveva già fatto nel 2011 e nel 2016, perdendo entrambe le volte. Qualora vincesse ha ribadito che libererà il padre, «vittima di una persecuzione politica».

Gli osservatori definiscono gli annunci «scontati programmi pre-elettorali che spesso si dissolvono a pochi mesi dal voto»: è l’opinione di Hugo Nopo, ricercatore dell’Istituto di Studi Grade.

Economia popolare di mercato

Il maestro elementare Pedro Castillo, 51 anni, insegnante nelle aree rurali del Paese, ha organizzato una campagna di grande efficacia mediatica; lui a cavallo, con tanto di sombrero e un matitone in mano, a mostrare l’impegno di chi insegna ai meno abbienti e non flirta con i poteri forti. Si autodefinisce marxista e con il suo partito, Perù Libre, annuncia di voler cambiare la Costituzione e ripartire da riforme radicali.

Dietro allo slogan «Non più poveri in un Paese ricco», la ricetta di Castillo è un po’ ambigua, e occhieggia a un populismo già sperimentato: «Accettare le imprese private, sì, ma solo se generano benefici per il popolo». E ancora: «Il mercato non può controllare lo Stato», «La nostra politica sarà protezionista».