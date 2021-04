Il pesante impatto della pandemia sul mercato del lavoro globale

POPOLAZIONE INATTIVA NEL MONDO Variazione della popolazione inattiva rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente<br/> Loading...

L’impennata degli inattivi

Del resto anche a livello globale l’elemento distintivo del 2020 è stata proprio la brusca impennata degli inattivi, ossia le persone che non hanno un’occupazione e neppure ne cercano una. Nell’annus horribilis della pandemia il numero degli inattivi ha registrato un aumento record di 81 milioni di unità, contribuendo per il 71% alle perdite occupazionali complessive.La Figura 4 riporta la variazione della popolazione inattiva su base trimestrale rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente nei vari continenti. I dati disponibili arrivano sino al terzo trimestre del 2020 e coprono la maggior parte dei paesi appartenenti ai continenti considerati (Africa esclusa).

POPOLAZIONE INATTIVA IN EUROPA Variazione della popolazione inattiva rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente in alcuni paesi Europei

L’anomalia di secondo e terzo trimestre 2020

A colpo d’occhio si può apprezzare subito l’anomalia del secondo e terzo trimestre 2020 in cui il numero degli inattivi è salito rispettivamente di 75,3 e di 38,6 milioni di individui rispetto allo stesso trimestre del 2019. Di contro, nei trimestri precedenti l’incremento degli inattivi era stato sempre inferiore ai 10 milioni di persone con un modesto balzo verso l’alto nei primi tre mesi del 2020. La spiegazione dell’anomalia relativa al secondo e terzo trimestre dell’anno scorso è abbastanza intuitiva: a causa del violento dilagare della pandemia, in quel periodo (specie tra aprile e giugno) le misure di lockdown della popolazione e, quindi, anche di chiusura totale o parziale delle attività lavorative hanno raggiunto lo zenit sia per severità che per concomitanza delle limitazioni imposte dai governi di tutto il mondo, rendendo palese a chi non aveva lavoro l'inutilità di impegnarsi attivamente per cercarne uno.

Il peso dell’America latina

Non è un caso che il dato del terzo trimestre – in cui anche con l’aiuto della stagione estiva la prima ondata dei contagi era rientrata in molti paesi (specie di Asia, Europa e Oceania) – sia significativamente inferiore a quello del secondo. I dati relativi all’ultimo trimestre del 2020 non sono ancora disponibili per la maggior parte dei paesi, tuttavia appare improbabile che ci sia stato un marcato miglioramento rispetto al trimestre precedente dal momento che nell’ultimo scorcio dell’anno molte nazioni sono state investite da una nuova ondata di contagi. In termini di contributo delle diverse aree geografiche spicca il peso molto elevato di America Latina e Caraibi, dove nel periodo di picco l’incremento degli inattivi è stato di 41,1 milioni di persone, in pratica la metà del dato registrato a livello mondiale. A seguire troviamo l’Asia con 19,5 milioni (scesi però sotto i 4 milioni nel terzo trimestre), il Nord America (+7,3 milioni), l'Europa (+6,7 milioni) e infine l’Oceania (+0,7 milioni).

La crescita degli inattivi vale tre volte quella dei disoccupati

Come anticipato, in Europa l’inattività ha inferto un colpo molto più pesante della disoccupazione agli sviluppi del mercato del lavoro: infatti, la crescita degli inattivi è stata quasi tre volte quella dei disoccupati. Un’analisi di dettaglio su alcuni paesi Europei (Fig. 5) rivela che il sotto-gruppo formato da Italia, Francia e Spagna assorbe da solo oltre il 50% dell’intero aumento dell’inattività verificatosi nel vecchio continente. Oltre alle perdite d’impiego dovute a maggiore inattività e disoccupazione, il crollo delle ore lavorate nel 2020 deriva anche dalla riduzione degli orari di lavoro di molti di coloro che hanno conservato un’occupazione. Attraverso semplici elaborazioni sui dati Oml, si può stimare che questo fattore abbia pesato per un abbondante 50% sul calo complessivo delle ore lavorate nel 2020, a ulteriore conferma dell’effetto devastante della pandemia e delle relative misure di contenimento sul mercato del lavoro.

L’impatto sulla moneta

Ma quanto vale questo effetto in termini monetari? Partendo dal database Oml e incrociando la quota di Pil riconducibile al fattore produttivo lavoro con la riduzione delle ore lavorate, è possibile ottenere una stima ragionevole del reddito da lavoro che è stato bruciato a causa del Covid-19. In termini lordi (ossia prima di considerare gli interventi di sostegno al reddito approntati da parecchi Stati), si tratta di 3.700 miliardi di dollari, pari al 4,4% del Pil globale. Una cifra impressionante: per avere un termine di paragone parliamo di un numero molto vicino al Pil dell’intera Germania. La contrazione maggiore dei redditi da lavoro in proporzione al Pil ha riguardato America Latina e Caraibi: -7,8%. In termini assoluti, invece, è l’Asia a posizionarsi prima con minori redditi da lavoro per oltre 1.400 miliardi di dollari.