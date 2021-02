Il peso economico e diplomatico della Ue al servizio dell’ambiente

Per essere efficace, tuttavia, l’Europa deve aggiungere a questi sforzi sul piano interno una politica estera intraprendente. In un mondo in cui l’Ue conta meno dell’8% delle emissioni globali, l’azione per il clima non può limitarsi al nostro Continente. Se permettiamo che la crescente domanda energetica in Africa e Asia sia soddisfatta da nuovi impianti di produzione energetica a carbone o gas finanziati dalla Cina o da altri attori, le nostre speranze di limitare il riscaldamento globale andranno in fumo. Dobbiamo convincere i nostri partner a condividere le nostre ambizioni e spingerli, o aiutarli, ad adottare le misure necessarie.

A questo fine, l’Europa dovrà mettere il proprio peso economico e diplomatico al servizio della causa ambientale e diventare una potenza globale nella “diplomazia del clima”. Dobbiamo combinare i nostri sforzi per il clima con la realpolitik, riconoscere il nesso incontrovertibile fra innovazione e sviluppo.

L’Europa ha gli strumenti necessari per fare la differenza a livello globale. Essendo uno dei più grandi mercati interni e blocchi commerciali al mondo, l’Ue ha il potere di fissare regole e standard sui beni di importazione e servizi. Abbiamo già un ampio spettro di accordi commerciali e partnership strategiche con Paesi e organizzazioni regionali in tutto in mondo. E insieme, l’Ue e i suoi Stati membri sono il primo donatore al mondo di aiuti allo sviluppo e assistenza umanitaria. Infine, l’Ue ha il più grande istituto multilaterale di prestiti, la Bei.

Vi è un disperato bisogno della potenza di fuoco della Bei. Secondo la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo, per conseguire gli obiettivi su clima e sviluppo sostenibile per il 2030 è necessario coprire un divario annuale di investimenti di circa 2.500 miliardi di euro. Non possiamo fare affidamento solo sul settore pubblico ovunque e soprattutto nelle regioni meno sviluppate. La Bei, in quanto istituzione pubblica pioniera nelle obbligazioni verdi, ha un ruolo importante da giocare sia nel reindirizzare sul piano globale i finanziamenti privati verso progetti sostenibili, sia nel garantire che tutti i progetti abbiano senso sul piano economico.

Per avere davvero un impatto a livello globale, l’Ue deve dispiegare con decisione tutti gli strumenti che ha a disposizione. Per esempio, gli sforzi in corso per affrontare le conseguenze economiche e sociali della pandemia da Covid-19 nelle regioni a noi più vicine devono essere delineati e implementati tenendo conto della più ampia agenda climatica. Altre banche di sviluppo dovrebbero seguire l’esempio della Bei e allineare le loro operazioni agli obiettivi di Parigi, attenersi a un percorso di basse emissioni e sviluppo resiliente dal punto di vista ambientale.